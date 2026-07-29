Starica Marija G. (76) iz Ćukovina prvostepeno je osuđena na dve godine zatvora zbog prodaje otrovnih pečuraka od kojih je jedna žena preminula, dok se još sedmoro Šapčana teško otrovalo. Slučaj masovnog trovanja koji je potresao ovaj kraj dobio je epilog posle više od tri godine, ali presuda još nije pravosnažna.

Predmet se sada nalazi pred Apelacionim sudom, nakon što je Više javno tužilaštvo uložilo žalbu jer smatra da je izrečena kazna preblaga.

Tužilaštvo je Mariju G. teretilo za krivično delo teško delo protiv zdravlja ljudi, a u žalbi je predložilo da se prvostepena presuda preinači i da joj se izrekne duža kazna zatvora.

Pečurke kupili na pijaci, a završili u bolnici

Podsetimo, tragedija se dogodila početkom oktobra 2022. godine, kada je osmoro Šapčana, među kojima i cela jedna petočlana porodica, zatražilo pomoć lekara nakon što su pojeli pečurke koje su kupili od Marije G. ispred pijace „Živinarnik“ u Šapcu.

Lekarima u šabačkoj bolnici od srede do ponedeljka javilo se osam pacijenata sa gotovo istim simptomima. Svi su imali teška trovanja koja su se ispoljavala kroz vrtoglavicu, halucinacije, ukočenost tela, gastrointestinalne tegobe, kao i ozbiljna oštećenja jetre.

Prema informacijama iz istrage, pečurke su bile polomljene i nalazile su se u kanti iz koje ih je starica prodavala, što je dodatno otežavalo njihovo prepoznavanje.

Ljudi koji su ih kupili verovali su da su jestive i nisu mogli da pretpostave kakve će posledice uslediti - naveo je izvor upoznat sa slučajem.

Jedna žena izgubila život

Među otrovanima bila je i Šapčanka B. S. (57), koja je prva hospitalizovana.

Uprkos naporima lekara, ona je preminula dva dana kasnije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde su bili zbrinuti i ostali pacijenti.

Alo/ Informer

Lekari su se danima borili za živote otrovanih, a pojedini pacijenti kasnije su opisivali kroz kakvu su agoniju prošli.

Bili smo blizu smrti. Lekari i medicinsko osoblje na toksikologiji i dijalizi su se požrtvovano borili za nas, mislim da nisu ni odlazili kući. Večno smo im zahvalni jer su nam spasili živote - ispričao je Goran Savatić, jedan od preživelih.

On je tada naveo da je deset dana trajala teška i neizvesna borba lekara za njegov život i živote četiri člana njegove porodice.

Tužilaštvo traži strožu kaznu

Iako je Viši sud u Šapcu Mariju G. prvostepeno osudio na dve godine zatvora, Više javno tužilaštvo smatra da takva kazna ne odgovara težini posledica.

Zbog toga je uložena žalba Apelacionom sudu, od kojeg se traži stroža sankcija.

Konačna odluka biće poznata nakon što drugostepeni sud razmotri sve okolnosti slučaja.