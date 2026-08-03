Višegodišnja pravna bitka za brutalni zločin koji je potresao Batajnicu dobila je svoj epilog. Petar Ž. (66) pravosnažno je osuđen na osam godina zatvora jer je, prema presudi, mačetom usmrtio Stevana K. (35) nakon kraće svađe.

Apelacioni sud u Beogradu je 2017. godine preinačio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu i povećao kaznu Petru Ž. za tri godine. Sudsko veće ocenilo je da ranija kazna od pet godina nije bila srazmerna težini zločina, načinu izvršenja i posledicama koje su nastale.

Prema oceni Apelacionog suda, prvostepeni sud je preveliki značaj dao olakšavajućim okolnostima, poput godina života optuženog i narušenog zdravstvenog stanja, dok otežavajuće okolnosti nisu bile dovoljno vrednovane.

Krvavi obračun nasred ulice

Tragedija koja je šokirala Batajnicu dogodila se 16. februara 2015. godine.

Stevan K. bio je sa suprugom u automobilu „dačija sandero“ kada mu se, tokom isparkiravanja, preprečio Petar Ž. Posle kratke rasprave došlo je do sukoba koji je prerastao u stravičan napad.

Petar Ž. je, prema pravosnažnoj presudi, izvadio mačetu i naneo Stevanu K. više teških povreda. U napadu mu je presečena butna arterija i vena, nakon čega je nesrećni muškarac preminuo na licu mesta.

Njegova supruga Nena pokušavala je da mu pomogne i dozivala pomoć, ali povrede su bile kobne.

Ključni tragovi doveli policiju do osumnjičenog

Nakon zločina policija je pokrenula intenzivnu potragu. Pregledani su snimci sigurnosnih kamera, a istraga je ubrzo dovela do Petra Ž.

Supruga ubijenog Stevana K. prepoznala je napadača, a tokom postupka među ključnim dokazima bio je i DNK trag pronađen na odeći žrtve.

Petar Ž. je tokom suđenja negirao krivicu.

– Šta se desilo, ja stvarno ne znam. Video nisam, a kamoli učinio – tvrdio je tokom postupka.

Mačeta opisana kao posebno opasan predmet

Sud je u presudi naveo da je oružje kojim je zločin izvršen bilo posebno opasno – predmet sa obostrano oštrim ivicama i šiljkom, sposoban da nanese teške i smrtonosne povrede.

Petar Ž. uhapšen je nekoliko dana nakon tragedije. U pritvoru je proveo 23 meseca, nakon čega mu je pritvor zamenjen kućnim pritvorom bez elektronskog nadzora.

Batajnica nije zaboravila Stevana

Komšije i prijatelji govorili su da je Stevan K. bio miran, vredan i pošten čovek, a vest o njegovoj smrti ostavila je dubok trag među ljudima koji su ga poznavali.

Zločin koji je počeo kao obična svađa završio se smrću jednog čoveka i dugogodišnjim sudskim postupkom.

Odlukom Apelacionog suda u Beogradu iz 2017. godine, Petar Ž. pravosnažno je osuđen na osam godina zatvora. Presuda je zatvorila sudski deo ovog slučaja, ali posledice tragedije porodica Stevana K. nosi zauvek.