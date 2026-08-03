M.P. iz Stare Pazove tereti se da je, prema navodima istrage, brutalno usmrtila svog supruga Petra P., a potom uz pomoć ljubavnika P.G. pokušala da prikrije zločin. Slučaj koji je potresao Srbiju uskoro bi trebalo da dobije sudski epilog

Mirna porodična svakodnevica u jednoj kući u Staroj Pazovi pretvorila se u stravičan zločin. Petar P. pronađen je mrtav, a istražitelji su ubrzo posumnjali da iza njegove smrti ne stoji nepoznati napadač, već osoba koja mu je bila najbliža.

Prema navodima optužnice i istrage, M.P. se sumnjiči da je tokom noći između 17. i 18. jula 2025. godine napala supruga dok je spavao. Kako se navodi, udarci drškom od sekire bili su kobni za Petra P., koji je preminuo na mestu zločina.

Nakon tragedije, prema sumnjama istražitelja, usledio je pokušaj prikrivanja dokaza. M.P. je, kako se navodi, narednog dana pozvala svog ljubavnika P.G. u pomoć. Policija sumnja da su zajedno odneli telo nesrećnog muškarca do poljskog puta i tamo ga ostavili, dok je sekira kojom je navodno izvršen zločin bačena u obližnje kukuruzište.

Istražitelji su ubrzo sklopili mozaik događaja i uhapsili osumnjičene. M.P. je uhapšena zbog sumnje da je počinila teško ubistvo, dok se P.G. tereti za pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Posebna pažnja tokom istrage bila je usmerena na odnos između supružnika, ali i na navodnu emotivnu vezu M.P. i P.G. Policija je proveravala komunikaciju, kretanje osumnjičenih i sve okolnosti koje su prethodile krvavom zločinu.

Komšije i poznanici ostali su u neverici kada su saznali šta se dogodilo.

Niko nije očekivao ovako nešto. Sve je delovalo normalno, a onda je usledila vest koja je sve šokirala - pričali su meštani.

Slučaj je dodatno uznemirio javnost jer se sumnja da je motiv zločina mogao biti povezan sa narušenim odnosima, ljubavnom vezom i željom da se promeni životni tok.

M.P. se i dalje nalazi u pritvoru, dok je P.G. nakon određenog vremena pušten da se brani sa slobode.

Ubistvo Petra P. ostalo je jedno od najpotresnijih krivičnih dela u Staroj Pazovi. Dok se čeka nastavak sudskog postupka, ostaje pitanje koje je od početka pratilo istragu – kako je odnos koji je trebalo da bude najbliži mogao da se završi smrtnim ishodom.