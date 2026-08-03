Dok policija i forenzičari rade na rasvetljavanju slučaja, detlji o stradalom G.R. (73) nastavljaju da šokiraju javnost. Prema navodima sugrađana i komšija, živeo je u zgradi u kojoj se nalazi njegova piljarnica i održavao je više nego prisan odnos sa zaposlenim radnicama.

-On je praktično živeo sa tim radnicama - kazao je meštanin za Informer.

Sumnja se da je devojka za kojom se traga opljačkala, svima omiljenog prodavca Rašu, i pobegla sa većom svotom novca.

- Deda je imao brda para, to su svi ovde znali. Držao je radnje decenijama, a nedavno je prodao i stan za 180.000 evra. Priča se po kraju da ga je ubila i opljačkala švalerka koja je kod njega radila u popodnevnoj smeni! - navode šokirani meštani na licu mesta.

Stradali G.R. imao je sina i ćerku, a komšije navode da je možda imao i vanbračno dete.

- Pričalo se ovde po kraju i da ima dete sa jednom ženom koja živi tu na kraju ulice. Ona godinama nije smela uopšte da ulazi u njegovu radnju, i to sve zbog njegovih sinova koji žive u Begaljici - otkrivaju komšije.

Policija nije navela tačan uzrok smrti G.R.

Alo/Informer