DOZVOLjAVA SE subjektivno prennačenje tužbe prema podnesku tužioca od 28.05.2025. godine.

DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Sava Manojlovića iz Beograda, pa SE OBAVEZUJU tuženi izdavač Privredno društvo Alo media system doo Beograd i Viktor Petrović iz Beograda, bivši glavni i odgovorni urednik internet portala "Alo.rs" da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda pričinjene objavljivanjem nenstinitih informacija sadržanih u tekstu koji je objavljen na internet portalu "Alo.rs" dana 13.06.2024.godine u 11:22 časova pod naslovom “NISU SAMO ROKFELER I SOROS! Iza festivala koji promoviše lažnu državu stoji i organizacija čiji je član bio Manojlović" solidarno isplate novčani iznos od 90.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja pa do konačne isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

ODBIJA SE kao neosnovan tužbeni zahtev tužioca Sava Manojlovića iz Beograda, kojim je tražio da se obavežu tuženi izdavač Privredno društvo Alo media system doo Beograd i Viktor Petrović iz Beograda, bivši glavni i odgovorni urednik internet portala “Alo.rs" da mu na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda pričinjene objavljivanjem teksta dana 13.06.2024.godine U 11:22 časova pod naslovom “NISU SAMO ROKFELER I SOROS! Iza festivala koji promoviše lažnu državu stoji i organizacija čiji je član bio Manojlović" solidarno isplate iznos od još 30.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od dana presuđenja pa do konačne isplate, kao neosnovan.

OBAVEZUJE SE tuženi Aleksandar Anđelić, glavni i odgovorni urednik medija internet portala “Alo.rs" da o svom trošku objavi uvod i izreku ove presude, bez ikakvog komentara i odlaganja, a najkasnije u drugom narednom izdanju internet portala alo.rs počev od dana pravnosnažnosti presude, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, pod pretnjom novčanog kažnjavanja u iznosu od 50.000,00 dinara.

OBAVEZUJU SE tuženi da tužiocu solidarno nadoknade troškove parničnog postupka u iznosu od 96.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od dana izvršnosti presude do isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otpravka presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.