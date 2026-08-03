Turističko putovanje dvadesetsedmogodišnje Ruskinje Lj. M. u glavni grad Srbije završilo se na najstrašniji mogući način. Nakon što je prijavljen njen nestanak, policija je nekoliko dana kasnije pronašla kofer sa njenim raskomadanim posmrtnim ostacima u kanalu u naselju Padinska Skela.

Zbog sumnje da je počinio teško ubistvo uhapšen je dvadesetpetogodišnji državljanin Turske, za koga se, prema navodima osoba bliskih žrtvi, veruje da je bio njen bivši partner.

Nestala posle izlaska

Lj. M., poreklom iz Sankt Peterburga, doputovala je u Beograd 23. jula, a prema navodima prijatelja, 25. jula planirala je izlazak u jedan beogradski klub.

Kada joj se izgubio svaki trag i prestala da odgovara na pozive, prijatelji su prijavili njen nestanak, nakon čega je pokrenuta potraga.

Nekoliko dana kasnije usledio je jeziv obrt – u kanalu u Padinskoj Skeli pronađen je kofer sa raskomadanim telom žene, a obdukcijom je potvrđeno da se radi o nestaloj Ruskinji.

Osumnjičeni uhapšen na aerodromu

Policija je, prema dostupnim informacijama, uhapsila dvadesetpetogodišnjeg državljanina Turske na aerodromu dok je pokušavao da napusti Srbiju.

Istraga sumnja da je upravo on umešan u ubistvo, a prema navodima osoba bliskih žrtvi, bio je njen bivši dečko.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti zločina, kao i odnos između osumnjičenog i žrtve.

Kriminolog o mogućem motivu

Ruski kriminolog Mihail Ignatov ocenio je da ovaj slučaj, prema do sada poznatim informacijama, nosi obeležja zločina motivisanog ljubomorom.

Kako je naveo, kod pojedinih nasilnih partnera postoji obrazac ponašanja u kojem bivšu partnerku doživljavaju kao svoje vlasništvo, što može dovesti do ekstremnog nasilja nakon raskida.

On smatra da je raskomadavanje tela moglo imati dvostruku svrhu – prikrivanje tragova zločina, ali i iskazivanje ekstremne mržnje prema žrtvi. Ipak, motiv će biti konačno utvrđen tek tokom istrage i sudskog postupka.

Istraga u toku

Nadležni organi nastavljaju prikupljanje dokaza i saslušavanje svedoka kako bi utvrdili sve okolnosti ubistva.

Osumnjičeni će biti procesuiran u skladu sa zakonom, a istraga treba da rasvetli kada je zločin izvršen, kao i šta je prethodilo tragediji.

Smrt mlade Ruskinje potresla je i Srbiju i Rusiju. Umesto uspomena sa turističkog putovanja, njena porodica dočekala je najtežu vest. Policija je osumnjičenog uhapsila pre nego što je uspeo da napusti zemlju, dok se u nastavku postupka očekuje potpuno rasvetljavanje jednog od najjezivijih slučajeva poslednjih godina.

aif.ru