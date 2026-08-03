Policija u Novom Sadu uhapsila je K. M. (20) iz Žablja zbog sumnje da je izvršio četiri teške krađe. Tereti se da je obio trafiku i tri ugostiteljska objekta iz kojih je odneo cigarete, novac i mobilni telefon.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su četiri teške krađe i uhapsili K. M. (20) iz Žablja zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

Kako se sumnja, on je 20. jula obio vrata jedne trafike u Novom Sadu, iz koje je ukrao više paklica cigareta.

Osumnjičeni se tereti i da je tokom juna provalio u tri ugostiteljska objekta, iz kojih je odneo novac i mobilni telefon.

Efikasnim operativnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog.

K. M. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Sadu.