Stručnjaci za automobile dele neobične savete koji mogu pomoći vozačima da uštede novac.

Jedan od najzanimljivijih trikova je upravo stavljanje otvorene činije sa vodom u automobil.

Činija kao podsetnik

Iako činija vode sama po sebi ne smanjuje potrošnju goriva, ona služi kao podsetnik da vozite mirnije i pažljivije.

Stručnjaci objašnjavaju: „Otvorena činija vode na suvozačevom sedištu odličan je način da sprečite nagla ubrzavanja i kočenja. Zvuči neobično, ali je jednostavan i efikasan podsetnik da vozite nežnije.“

Ako vozač naglo pritisne gas, voda će se prosuti preko ivica. Isto važi i za naglo kočenje — voda će završiti na sedištu i pokazati da je vožnja bila previše agresivna.

Najbolje je koristiti malu činiju, poput one za žitarice, i napuniti je vodom do oko 2,5 centimetra ispod vrha.

Još saveta za manju potrošnju goriva

Držanje automobila u garaži može pomoći da vozilo zadrži stabilniju temperaturu. Tako se smanjuje potreba za korišćenjem klima-uređaja za zagrevanje ili hlađenje automobila, što može doprineti manjoj potrošnji goriva.

Višak kilograma u vozilu povećava potrošnju goriva. Stručnjaci savetuju da redovno praznite automobil, naročito ako u njemu vozite teške predmete. Na primer, nema potrebe da svakog dana vozite sportsku opremu ili druge stvari koje vam nisu potrebne.

Kraća putovanja peške ili biciklom mogu značajno smanjiti troškove goriva. Stručnjaci navode primer da osoba koja svakodnevno putuje oko 8 kilometara do posla može uštedeti približno oko 485 evra i istovremeno napraviti oko 10.000 dodatnih koraka dnevno, piše Express.