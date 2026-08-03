Palestinski militantni pokret Hamas zatražio je danas od posrednika da direktno intervenišu i izvrše pritisak na Izrael kako bi sproveo potpuni prekid vatre u Pojasu Gaze, izjavio je izvor iz pokreta za Al Džaziru.

Izvor je naveo da je Hamas u kontaktu sa posrednicima u vezi sa sporazumom "Obora za mir" i da je zatražio jasan stav povodom najnovije eskalacije izraelskih napada u Gazi.

"Potvrdili smo posrednicima da nastavak agresije ometa sprovođenje sporazuma i pregovore o vremenskom okviru njegove realizacije", rekao je izvor.

Hamas je, prema njegovim rečima, ocenio da nastavak izraelskih vojnih operacija predstavlja prepreku za napredak u pregovorima i dogovaranje narednih koraka.

Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su ranije da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom ističući da će odluka zavisiti od izraelske pune primene prve faze tog sporazuma.

Dvojica visokih zvaničnika Hamasa, koji su govorili pod uslovom anonimnosti za AFP, a što je preneo Tajms of Izrael, naveli su da sporazum obuhvata pitanja vezana za arsenal pokreta, kao i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze.

Hamas je kao neophodne uslove za razoružanje naveo i ulazak njihovih predstavnika u Nacionalni komitet za upravljanje Gazom, čije osnivanje predviđa plan za mir američkog predsednika Donalda Trampa, raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga i raspuštanje milicija koje podržava Izrael.

Ovaj pokret je saopštio da je predaja teškog naoružanja takođe uslovljena okončanjem napada Izraela i povlačenjem iz Gaze.