Kompanija Igman d.d. iz Konjica našla se na meti pažljivo pripremljenog sajber napada u kojem je izgubila oko 780.000 evra. Napadači su iskoristili jednu od najčešćih poslovnih prevara na internetu — lažno predstavljanje putem elektronske pošte — ali su je izveli toliko precizno da su uspeli da zavaraju zaposlene koji su svakodnevno komunicirali sa pravim poslovnim partnerima.

Prevaranti su se predstavili kao predstavnici turske kompanije sa kojom Igman sarađuje, koristeći e-mail adresu gotovo identičnu originalnoj. Razlika je bila dovoljno mala da na prvi pogled ne izazove sumnju, ali dovoljna da komunikacija bude preusmerena u ruke kriminalaca.

Jedan pogrešan korak doveo do ogromnog gubitka

Prema informacijama iz istrage, napadači su poslali zahtev za uplatu novca na račun koji su sami dostavili. Zaposleni u kompaniji verovali su da nalog dolazi od poznatog poslovnog partnera, zbog čega je transakcija izvršena bez sumnje da se iza poruke krije prevara.

Tek nakon realizovane uplate utvrđeno je da komunikacija nije dolazila od stvarnog partnera, već od osoba koje su se lažno predstavile sa ciljem da izvuku novac.

Ovakve prevare, poznate kao poslovna e-mail kompromitacija (BEC), predstavljaju sve veći problem za kompanije širom sveta, jer napadači često mesecima proučavaju način komunikacije između firmi pre nego što izvedu napad.

Istraga uključila policiju i SIPA-u

Nakon otkrivanja prevare slučaj je prijavljen nadležnim institucijama. U istragu su se uključili Ministarstvo unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, tužilaštvo i Državna agencija za istrage i zaštitu.

Iz policije je potvrđeno da kriminalistički sektor radi na rasvetljavanju slučaja koji se vodi kao krivično delo računarske prevare.

Brza reakcija istražitelja omogućila je da se deo novca zaštiti. Utvrđeno je da je približno 600.000 evra prebačeno na račun u Holandiji, gde je iznos uspešno blokiran pre nego što je dalje prosleđen. Sada se sprovode procedure kako bi taj novac bio vraćen kompaniji Igman.

Za preostalih 180.000 evra još nema odgovora

Iako je veći deo sredstava pronađen, sudbina oko 180.000 evra i dalje nije poznata. Istražitelji su utvrdili da je taj novac preusmeren na više računa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Za sada nije potvrđeno da li će i taj deo sredstava biti moguće vratiti, dok nadležni nastavljaju da rade na otkrivanju osoba koje stoje iza međunarodne mreže prevaranata.

Slučaj kompanije Igman još jednom pokazuje koliko je važno da firme dodatno proveravaju zahteve za velike finansijske transakcije, čak i kada izgledaju kao da dolaze od poznatih i pouzdanih partnera. Jedna mala razlika u adresi elektronske pošte može dovesti do višemilionskih gubitaka, piše Blic.