Besposličari, koji se mogu nabrojati na prste jedne ruke, okupili su se danas na raskrsnici u Novom Sadu, zbog čega je saobraćaj na tom delu grada obustavljen.

Vozila su primorana da koriste alternativne pravce, dok se stvaraju gužve i zastoji.

Građani koji pokušavaju da stignu do svojih odredišta suočavaju se sa terorom manjine, besni zbog novih blokada i čekanja u kolonama.

Nastavlja se praksa ometanja svakodnevnog života građana, i postavlja pitanje do kada će blokade saobraćajnica biti način iskazivanja nezadovoljstva i ko će snositi odgovornost za posledice koje one imaju po građane i privredu.