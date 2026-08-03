Završetkom izgradnje staklenog vidikovca na Kablaru realizovan je jedan od najznačajnijih turističkih projekata u zapadnoj Srbiji poslednjih decenija. Ipak, sam objekat predstavlja samo najvidljiviji deo mnogo šireg procesa transformacije Ovčarsko-kablarske klisure.

Od 2021. do 2026. godine u razvoj ovog područja uloženo je približno milijardu dinara. Sredstva su usmerena na više od dvadeset povezanih projekata - od saobraćajne i komunalne infrastrukture do novih turističkih sadržaja. Uređeni su pristupni putevi i parking prostori, obnovljena centralna zona Ovčar Banje, izgrađeni Prirodnjački centar, amfiteatar, pristanište i šetališta, rekonstruisana železnička stanica, nabavljen ekološki trimaran i sanirana klizišta.

Vidikovac kao deo integralnog razvoja

Suština projekta nije u izgradnji jednog objekta, već u stvaranju funkcionalne turističke destinacije. Model integralnog razvoja podrazumeva da se prirodni resursi, kulturno nasleđe, infrastruktura i privredni potencijali jednog kraja razvijaju povezano.

Cilj je da prirodne vrednosti Srbije budu dostupne većem broju posetilaca, ali uz poštovanje principa zaštite prirode i održivog razvoja. Umesto pojedinačnih investicija, stvaraju se celine koje mogu da pokrenu lokalnu ekonomiju - ugostiteljstvo, smeštaj, poljoprivredu, zanatstvo i druge delatnosti povezane sa turizmom.

Bezbednost i zaštita prirode

Vidikovac na Kablaru izgrađen je prema planskoj i projektno-tehničkoj dokumentaciji, uz pribavljene dozvole i primenu propisanih standarda.

Pre otvaranja sprovedena su ispitivanja nosivosti konstrukcije probnim opterećenjem od 132 tone, nakon čega je potvrđeno da objekat ispunjava projektovane kriterijume bezbednosti.

Objekat je projektovan tako da ima minimalan uticaj na prirodno okruženje. Nema kolski pristup, koristi solarnu energiju za sopstvene potrebe, a primenjena su i rešenja za zaštitu ptica, uključujući posebno staklo sa zaštitnim elementima.

Razvoj Kablara deo je dugoročnog plana

Razvoj turističke infrastrukture na Kablaru nije započeo izgradnjom vidikovca. Prostorni plan iz 2018. godine predvideo je razvoj novih turističkih sadržaja, uključujući vidikovce i unapređenje pristupačnosti ovog područja.

Projekat je realizovan kroz propisane procedure i u skladu sa važećim standardima, uz različita mišljenja javnosti koja prate gotovo sve velike razvojne projekte.

Model sa Kablara primenjen širom Srbije

Iskustvo iz Ovčarsko-kablarske klisure poslužilo je kao model za povezivanje razvojnih projekata i u drugim delovima Srbije.

Na jugu zemlje razvija se koncept koji povezuje kulturno nasleđe, prirodne atrakcije i turističku infrastrukturu. Među značajnim projektima su unapređenje lokaliteta Caričin grad, razvoj putne infrastrukture preko Radan planine, ulaganja u Sijarinsku Banju, kao i projekti u Lebanu, Bojniku, Kuršumliji i drugim sredinama.

Cilj je isti kao na Kablaru - da prirodni i kulturni potencijali postanu dostupniji, da privuku posetioce i stvore osnovu za razvoj lokalnih zajednica.

Kablar kao deo turističke ponude Srbije za EXPO 2027

Integralni razvoj Srbije predstavlja jednu od važnih komponenti programa „Srbija 2027 – Skok u budućnost“. Ideja je da EXPO 2027 ne bude samo događaj u Beogradu, već prilika da se svetu predstave potencijali cele zemlje.

U tom kontekstu, Kablar će biti deo nacionalnih turističkih ruta kroz koncept „Dva dana EXPO – tri dana Srbija“, kojim se posetioci usmeravaju ka prirodnim lepotama, kulturnom nasleđu i turističkim destinacijama širom zemlje.

„Srpska kuća“ – predstavljanje svih krajeva Srbije

U okviru priprema za EXPO 2027, projekat „Srpska kuća“ zamišljen je kao prostor u kojem će gradovi, opštine i okruzi predstaviti svoje potencijale - od turizma i kulture do privrede i razvojnih mogućnosti.

Ideja je da svaki deo Srbije dobije priliku da predstavi ono što ga čini posebnim, od velikih centara do manjih sredina koje imaju značajne prirodne i kulturne resurse.

Novi pogled na razvoj zapadne Srbije

Vidikovac na Kablaru zato nije samo nova turistička atrakcija sa pogledom na meandre Zapadne Morave. On predstavlja primer pristupa u kojem se prirodni potencijali uređuju, čuvaju i stavljaju u funkciju održivog razvoja.

Ako se ostvare očekivanja o rastu broja posetilaca, Kablar može prerasti iz planinarske destinacije poznate užem krugu ljudi u jednu od prepoznatljivih turističkih tačaka Srbije.

Novi pogled sa Kablara tako nije samo pogled na klisuru – već pogled na drugačiji model razvoja Srbije.