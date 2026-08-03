Pevač Milan Pajković iz Beča, poznatiji pod nadimkom Miki Mrak, odlučio je da okuša svoju pevačku sreću pojavljivanjem u popularnoj emisiji "Nikad nije kasno".

Ovaj takmičar, koji se tokom života bavio najrazličitijim poslovima, a u slobodno vreme najviše uživa u ribolovu, oduševio je sve prisutne u studiju neverovatnom pričom o svojoj porodici.

Naime, Milan svojim najvećim životnim uspehom smatra svoju mnogobrojnu porodicu, a posebno se ponosi činjenicom da ima sedamnaestoro unučića. Njegovo potomstvo pre nastupa fasciniralo je muzičara Ziju Valentina, koji mu se obratio odmah pred svima.

- Ja bih ti, u ime žirija, dao Oskara za natalitet. Čestitam. Pazi sad matematiku, sedamnanest unučića, koliko je praunučića, iduća generacija ako bude puta tri to je 51. Beč je mali.

Za svoje prvo predstavljanje na velikoj sceni "Nikad nije kasno", Milan je odabrao numeru „Bog dao Bog“ koju u originalu izvodi Enes Begović. Svojom pojavom, energijom i glasom dobio je tada pregršt pohvala, a član žirija, kompozitor Mare, nije krio oduševljenje.

- Miki je kompletna scenska pojava. Ništa tu ne fali, jedino što bi mu promenio to „mrak“, više nosi svetlo sa sobom i hvala Bogu sa unucima i decom, svaka čast“ - rekao je ranije on.

Ženi posvetio pesmu

Nakon sjajnog izvođenja, glumica Danica Maksimović ga je upitala da li odabrana pesma za njega ima dublje značenje.

- Posvetio sam supruzi ovu pesmu, malo se bila razbolela, ali to je prebrodila i pozdravljam je i svoju moju decu i unuke - rekao je.

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