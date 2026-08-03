Ženi je pozlilo, u okolini Leskovca, dok se sa letovanja vraćala turističkim autobusom. Kako nam je potvrđeno, događaj je prijavljen policiji oko sat i 15 minuta posle ponoći.

Intervenisala je i ekipa Hitne pomoći, ali je po dolasku na lice mesta lekar mogao samo da konstatuje smrt nesrećne žene. Prema nezvaničnim saznanjima, pozlilo joj je u autobusu.

Putnici i suprug, s kojim je putovala, izneli su je iz autobusa i bezuspešno pokušali da joj pomognu. Pretpostavlja se da je smrt nastupila usled infarkta srca.

Alo/Novosti

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