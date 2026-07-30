Policija u Nišu rasvetlila je razbojništvo, dve teške krađe i tešku krađu u pokušaju i, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u tom gradu uhapsila A. R. (22) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

On se sumnjiči da je 27. jula, sa još jednom osobom za kojom se intenzivno traga, prišao s leđa sedamdesettrogodišnjem muškarcu i oborio ga na ulicu, a potom mu strgao zlatni lanac s vrata i pobegao, saopšteno je iz Policijske uprave Niš.

Takođe, njih dvojica su, kako se sumnja, u proteklih nedelju dana, od još dve žene u Nišu otrgli lančiće s vrata, dok su na isti način pokušali da uzmu lančić od još jedne žene.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, A. R. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.