Kada se spremamo za put, uglavnom razmišljamo kako da spakujemo što više stvari i da u koferu sve bude uredno složeno. Međutim, malo ko primeti jedan detalj koji se krije ispod unutrašnje postave - rajsferšlus za koji mnogi misle da vodi do tajnog džepa.

Tek kada je na društvenim mrežama pokrenuta rasprava o njegovoj nameni, brojni putnici priznali su da godinama koriste kofer, a da nisu imali predstavu čemu zapravo služi.

Ispostavlja se da taj skriveni rajsferšlus nema veze sa dodatnim prostorom za odlaganje stvari, već ima mnogo važniju ulogu.

Omogućava pristup unutrašnjosti kofera

Kada otvorite ovaj rajsferšlus, ne dolazite do još jednog džepa, već do prostora između spoljne školjke i unutrašnje postave.

Tu se nalaze svi važni delovi kofera - točkovi, teleskopska ručka, nosači, šrafovi i mehanizmi za zaključavanje. Zahvaljujući tom otvoru, serviser može lako da dođe do delova koje treba zameniti ili popraviti, bez sečenja postave i oštećivanja kofera.

Upravo zbog toga mnogi proizvođači ugrađuju ovaj detalj u skoro sve savremene kofere.

Koristan je i na aerodromima

Skriveni rajsferšlus može da bude od velike pomoći i tokom bezbednosnih kontrola.

Ako postoji potreba za detaljnijim pregledom prtljaga, službenici preko ovog otvora mogu da provere unutrašnju konstrukciju kofera bez njegovog oštećivanja. Tako se izbegava sečenje postave ili lomljenje plastike, a pregled se obavlja mnogo brže.

Nemojte ga koristiti kao tajni džep

Iako pojedini putnici u ovaj prostor sakrivaju novac, dokumenta ili druge vrednosti, stručnjaci upozoravaju da to nije dobra ideja.

Carinici i aerodromsko osoblje dobro znaju za ovaj otvor i upravo ga često pregledaju tokom kontrole. Zato on nije bezbedno mesto za skrivanje dragocenosti.

Novac, pasoš i važna dokumenta mnogo je sigurnije držati u ručnom prtljagu ili torbi koju stalno imate uz sebe.

Postava nije tu samo zbog izgleda

Mnogi misle da unutrašnja postava služi samo da kofer izgleda lepše, ali njena uloga je mnogo važnija.

Ona štiti garderobu od kontakta sa metalnim i plastičnim delovima konstrukcije, sprečava kačenje i cepanje odeće, a ujedno pomaže da stvari ostanu uredno raspoređene tokom putovanja.

Mali detalj koji produžava vek kofera

Naizgled nevažan rajsferšlus zapravo ima veoma praktičnu svrhu. Zahvaljujući njemu, popravke su jednostavnije, bezbednosne kontrole lakše, a sam kofer može mnogo duže da traje.

Zato sledeći put kada budete pakovali kofere za put, obratite pažnju na ovaj skriveni detalj - vrlo je verovatno da ćete ga prvi put pogledati potpuno drugačijim očima.