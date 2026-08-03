Vest da je telo Radivoja G. (73), među komšijama poznatijeg kao Raša, pronađeno u ponedeljak ujutru na potkrovlju na Karaburmi, potresla je ceo kraj. Kako nezvanično saznaje "Blic", policija ispituje mogućnost da je on umro tokom intimnog odnosa.

Telo Radivoja G. pronađeno je na potkrovlju zgrade na Karaburmi. Prema prvim informacijama, bio je potpuno nag, sa rukama vezanim iza leđa pertlama, a telo je zatečeno na dušeku.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, telo je poslato na Institut za sudsku medicinu, gde će posle obdukcije biti utvrđen tačan uzrok smrti.

Istraga je u toku.

Pošto na telu nesrećnog muškarca čije je telo pronađeno na Karaburmi nema tragova nasilja, ispituje se jedna od mogućnosti, a to je da je preminuo tokom intimnog odnosa. Kako saznajemo, ovaj slučaj za sada nije kvalifikovan kao ubistvo.

U pitanju je deo koji je pokriven kamerama, pa se pretpostavlja da će snimci sada biti uzeti na analizu. Muškarac koji je pronađen mrtav navodno je nedavno prodao stan za 180.000 evra.

Komšije za "Blic" kažu da su u šoku.

- Svi smo ga zvali "naš Raša". Nikome nije jasno šta se ovo desilo i zašto - pričaju očajne komšije.

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