Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su M. J. (42) iz ovog grada zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet opojne droge.

Policija u Novom Sadu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsila je M. J. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pretresom stana koji koristi osumnjičeni, policijski službenici pronašli su oko 160 grama materije za koju se sumnja da je amfetamin, oko 50 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i digitalnu vagu.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, M. J. je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.