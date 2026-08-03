Pripadnici policije uhapsili su dvojicu vozača koji su na auto-putu Princeza Ksenija vozili gotovo dvostruko brže od dozvoljene brzine, ugrožavajući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

Brza reakcija policije sprečila je moguće teške posledice, a protiv vozača su preduzete zakonom propisane mere.

Vozili preko 190 kilometara na čas

Tokom saobraćajne kontrole utvrđeno je da je državljanin Srbije I. Dž. (34) upravljao automobilom brzinom od 202 kilometra na čas, iako je na toj deonici maksimalna dozvoljena brzina 100 kilometara na čas.

Istovremeno je zaustavljen i državljanin Italije H. A. (26), koji je vozio 197 kilometara na čas, gotovo dvostruko brže od dozvoljenog.

Obojica završila u policiji

Zbog počinjenih prekršaja policija je uhapsila obojicu vozača, protiv kojih su preduzete dalje zakonom predviđene mere.

Iz policije ponovo apeluju na vozače da poštuju ograničenja brzine, podsećajući da je neprilagođena vožnja jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda.

Opasnost za sve učesnike u saobraćaju

Stručnjaci upozoravaju da se pri brzinama od gotovo 200 kilometara na čas značajno produžava zaustavni put, dok i najmanja greška može imati katastrofalne posledice.

Zbog toga policija nastavlja pojačane kontrole na najfrekventnijim saobraćajnicama, sa ciljem povećanja bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Obojica vozača uhapšena su zbog prekoračenja dozvoljene brzine na auto-putu Princeza Ksenija. Policija poručuje da će nastaviti sa pojačanim kontrolama i sankcionisanjem svih koji bahatom vožnjom ugrožavaju živote drugih.

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