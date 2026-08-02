Dok se čekaju rezultati obdukcije tela tri osobe pronađene juče ujutru u izgoreloj kući u Svetom Križu Začretju, sve je više indicija da je reč o ubistvima i samoubistvu.

Iako konačna kvalifikacija još nije data, policija je upravo saopštila da je uviđajem utvrđeno da je požar u kući podmetnut, i to gotovo istovremeno na nekoliko mesta.

„Prilikom uviđaja policijskih službenika i inspektorke za zaštitu od požara i eksplozija, kojim je rukovodila dežurna zamenica Županijskog državnog tužilaštva iz Zagreba, na spratu porodične kuće u Svetom Križu Začretju pronađena su tela dve maloletne osobe, kao i telo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Takođe je utvrđeno da je u nekoliko prostorija kuće podmetnuta vatra koja je izazvala požar.

Tela preminulih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije i utvrđivanja tačnog uzroka smrti“, saopštila je Policijska uprava krapinsko-zagorska.



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