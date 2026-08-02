Za sada nepoznati ubica sa kačketom na glavi prišao je sinoć oko 20 časova Nikšićaninu Jovanu Mrvaljeviću, a potom mu pucao u potiljak, prenose danas Vijesti.

Kako se navodi, to su prvi podaci policije nakon što su sinoć zatekli beživotno telo Mrvaljevića, koji je ubijen u naselju Kapino polje, nadomak Nikšića. Pretpostavke inspektora su da je moguće da je ubijeni Mrvaljević, koji je važio za visokopozicioniranog člana nikšićkog ogranka škaljarskog klana, poznavao osumnjičenog.

Za sada se utvrđuje da li je reč o nastavku kriminalnog sukoba u višegodišnjem ratu klanova, a ne isključuje se mogućnost i da je ubistvo posledica unutrašnjeg sukoba u škaljarskom ogranku, navode Vijesti.

Uprava policije se sinoć odmah oglasila nakon ubistva i saopštila da je u naselju Kapino polje došlo do upotrebe vatrenog oružja, nakon čega je ubijen član organizovane kriminalne grupe.

Ubijeni Mrvaljević je početkom 2021. godine sumnjičen da je bio deo kriminalne grupe, koja je navodno pokušala ubistvo Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, tokom njihovog gostovanja u Crnoj Gori, podsećaju Vijesti i dodaju da je Mrvaljević tvrdio da su ga službenici nekadašnjeg Tima za posebnu operativnu podršku Uprave policije Petar Lazović i Jugoslav Raičević, zlostavljali u noći između 30. i 31. decembra 2020. godine, nakon što su ga priveli u Nikšiću.

Zbog tih tvrdnji, vođen je krivični postupak pred podgoričkim Osnovnim sudom, a 8. jula ove godine suspendovani policajci prvostepeno su oslobođeni optužbi da su mučili i zlostavljali Mrvaljevića i Mila Jovanovića.