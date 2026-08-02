Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Milorad Dodik su u Drvaru gde su se najpre sastali sa opštinskim rukovodstvom, nakon čega su obišli pogon fabrike „Jumko“, a potom i položili vence na spomen-obeležje u čast stradalim Srbima.

Na Petrovačkoj cesti, između Bosanskog Petrovca i Ključa, avion hrvatskog ratnog vazduhoplovstva "mig-21" 7. avgusta 1995. godine bombardovao je izbegličku kolonu Srba iz Republike Srpske Krajine. Stradalo je deset civila, među kojima četvoro dece.

Vučić položio venac na Petrovačkoj cesti

- Ovde su stradale čitave porodice. Dva kruga je napravio, izvideo sve, onda se vratio, to nije bilo dovoljno, pa je bacio i bombu... Ovde smo mi dali za ovo mesto da se obeleži nešto novca. Niti je važno, ali kao neko ko je delimično odgovoran za trošenje budžetskih sredstava, želim da to narod Srbije zna.

- Daćemo novac pa da pomerimo to 100 metara gore, i da bismo uvek mogli da obeležimo jedan od najstrašnijih, hladnokrvnih zločina za koje niko nije odgovarao. Na nama je da se sećamo tog zločina, da ga nikad ne zaboravimo i da starci i deca koji su poginuli nikad ne budu zaboravljeni - rekao je Vučić. Upitan o Hagu i odgovornosti, kao i odnošenju Hrvatske prema zločincima, rekao je: - Poslednji put kad smo govorili o tome, podsetiću vas na reakciju Hrvatske: Samo su rekli "naši oficiri su sigurni u Hrvatskoj". Nego će da vam kažu "oni koji su ubijali Srbe, to je okej, to je dozvoljeno". Ne baš na taj otvoren način, već onako upakovano, da mi to možemo da razumemo. - NIkad nisu u stanju da kažu ono malo "izvinite". Zbog najstrašnijeg logora na svetu... Možda ne kao Aušvic Birkenau, ali po monstruoznosti, tipu zločina, gori od svakog od tih drugih logora. - Ne smemo da zaboravimo porodicu Drča... Taman kad su mislili da su sve izbegli, tu su stradali. Hrvatska vojska je direktno uletela u Mrkonjić, išli su sve do Borca, i malo severnije, bila je ugrožena i Banjaluka. Tu ima mnogo pitanja za nas Srbe kakve smo sve greške napravili u svakom smislu. Deo toga ću prvi put da analiziram u svom obraćanju u utorak. Govoriću o nečemu za šta sam 50 odsto zaslužan. Govorićemo i o našim greškama i šta moramo da izbegnemo u budućnosti. Da bismo sačuvali ljude na njihovim ognjištima i da bismo mi kao celina mogli da napredujemo. Mnogo nepoštovanja prema našim žrtvama, od nas samih. Niko tako ne ne poštuje žrtve, kao mi. - Nikad niste mogli da čujete za priču Srba iz Bugojna, u okolini Dervente su prvi zločini počinjeni. Moramo sebe da menjamo i mnogo toga drugačije da uradimo. O miru u regionu - Nema nikakve sumnje da ćemo mir sačuvati, ne zato što nam je to dato, već zato što smo dovoljno snažni da se odbranimo, to je odvraćajući faktor. Mi nikoga nećemo da napadamo, ničije granice da diramo, samo da čuvamo sebe, da budemo na usluzi svom narodu. Ne smeta nama da bilo ko iz Sarajeva dođe u Pazar, šta god da kaže, ali nemojte da vama smeta kad mi hoćemo da održavamo odnose sa Srbima u RS, ali i u federaciji. - Danas imamo armiju koja je i pedesetostruko jača nego JNA. Mi nikoga ne napadamo, već ćemo uvek da zaštitimo svoju zemlju, a nikoga nećemo da napadamo. - Srbija im je najbolja kada je na kolenima. A kada je snažna, u stanju da sačuva svoj narod i svoje granice, ta Srbija nikad nije bila poželjna. Uvek sam se trudio da šaljem poruke mira, to i danas činim. - Mene mrze više nego bilo koga drugog. Zbog čega? Odgovoriću vam u 3 reči, zbog jake Srtbije. Samo zbog toga. "Danas imamo armiju koja je i pedesetostruko jača nego JNA" - Nema nikakve sumnje da ćemo mir sačuvati, ne zato što nam je to dato, već zato što smo dovoljno snažni da se odbranimo, to je odvraćajući faktor. Mi nikoga nećemo da napadamo, ničije granice da diramo, samo da čuvamo sebe, da budemo na usluzi svom narodu. Ne smeta nama da bilo ko iz Sarajeva dođe u Pazar, šta god da kaže, ali nemojte da vama smeta kad mi hoćemo da održavamo odnose sa Srbima u RS, ali i u federaciji. - Danas imamo armiju koja je i pedesetostruko jača nego JNA. Mi nikoga ne napadamo, već ćemo uvek da zaštitimo svoju zemlju, a nikoga nećemo da napadamo. - Srbija im je najbolja kada je na kolenima. A kada je snažna, u stanju da sačuva svoj narod i svoje granice, ta Srbija nikad nije bila poželjna. Uvek sam se trudio da šaljem poruke mira, to i danas činim. - Mene mrze više nego bilo koga drugog. Zbog čega? Odgovoriću vam u 3 reči, zbog jake Srtbije. Samo zbog toga. O problemima sa naftom - Bezbroj problema sa akontacijama nafte, izdržaćemo. Sve ćemo mi to parama, finansijski, ekonomski da izdržimo, ali ne možete da izdržite ako akontacije nastave da rastu. Ukrajinci uništavaju skoro sve rafinerije, Rusi uništavaju sve rafinerije, negde to mora da se vidi. Nisu one pravljene da bi to stajalo negde u magacinu, nego na tržištu.

Prethodno se predsednik obratio nakon obilaska fabrike "Yumco" u Drvaru.

Predsednik je takođe ranije danas posetio manastir Rmanj, gde je njega i Milorada Dodika dočekao episkop bihaćko-petrovački i rmanjski Sergije.Opširnije u POSEBNOJ VESTI.