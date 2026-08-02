Izraelska vojska saopštila da je gađala više lokacija u Gazi, tvrdeći da su mete bila skladišta oružja Hamasa.

U blizini bolnice "Mučenici al Akse" oštećeni su šatori i bolnička oprema nakon eksplozije.

Izraelske snage nastavile su operacije i na jugu Libana, gde su odjekivale snažne eksplozije.

Kuvajt je saopštio da je oborio više neprijateljskih dronova; prijavljena je manja materijalna šteta, bez žrtava.

Iran tvrdi da je pripremio plan odgovora u slučaju američkog ili izraelskog napada.

Washington Post navodi da američka vojska upozorava na ograničene kapacitete za istovremenu odbranu Izraela i SAD.

Iranski zvaničnici poručuju da država pravi zalihe za naredne dve godine i ima plan za krizne scenarije.

Prema pisanju Times of Israel, odložena je primena plana o razoružanju Hamasa, dok izraelske operacije u Gazi traju.

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U izraelskim napadima u Gazi poginulo najmanje 13 Palestinaca

U izraelskim vazdušnim napadima na Pojas Gaze, koji su izvedeni drugi dan zaredom, danas je ubijeno najmanje 13 Palestinaca, izjavili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Zvaničnici su naveli da su od jutra izraelski ratni avioni gađali grad Gazu, Deir al Balah u centralnom delu Pojasa Gaze, i područje Kan Junisa na jugu, gde su uzrokovali najveći broj žrtava u jednom danu tokom poslednjih nedelja, prenosi Rojters. Izraelska vojska je saopštila da su mete napada na stan u Deir el Balahu bila dva komandanta elitnih snaga Hamasa "Nuhba", kao i da su napadi u Gazi i Džabaliji takođe bili usmereni na "vojne operativce" Hamasa.

Kanal 12: Izrael saznao za Trampovu odluku preko objave na Truth Social

Izraelski zvaničnici su saznali da je američki predsednik Donald Tramp odlučio da odustane od velikog planiranog napada na Iran preko objave na njegovoj mreži Truth Social, preneo je izraelski Kanal 12. Tramp je kasno u subotu saopštio da je otkazao veliki napad na Iran nakon što su ga Teheran i druge zemlje Bliskog istoka uverili da je postignut okvir za dogovor o potpunom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i “prekidanju iranske nuklearne pretnje“. On je dodao da je odluka doneta zajedno sa Izraelom. Centralna komanda američke vojske takođe nije obaveštena unapred, navodi izraelski medij. Tramp je prethodno saopštio da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor. U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, američki predsednik je napisao da je odlučio da otkaže napade na Iran, uz uslov da se sa tom zemljom brzo sklopi dogovor koji bi uključio neodložno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje nuklearne pretnje Irana. Netanjahuov portparol: Hamas i dalje posvećen obnavljanju svojih vojnih kapaciteta

Izrael je preneo Sjedinjenim Američkim Državama "ozbiljnu zabrinutost za bezbednost” u vezi sa sporazumom o razoružanju Hamasa, izjavio je portparol kabineta premijera Benjamina Netanjahua, prenose izraelski mediji. “Razoružanje znači fizičko odricanje od oružja, ništa manje od toga”, izjavio je portparol Doron Spilman. Ovo su neki od prvih javnih komentara otkako je američki predsednik Donald Tramp ranije ove nedelje najavio taj sporazum. Plan koji se pojavio krajem prošle nedelje predviđa da se Hamas razoruža, a da se Izrael povuče iz Gaze, čime bi se omogućilo tehnokratskoj upravi da preuzme kontrolu nad Pojasom. Spilman je za AP izjavio da obaveštajna procena Izraela ukazuje na to da je Hamas i dalje posvećen obnavljanju svojih vojnih kapaciteta, umesto stvarnoj demilitarizaciji. On je naveo da se Izraelske odbrambene snage (IDF) neće povući iz Gaze, gde kontrolišu više od 60 odsto teritorije, sve dok se Hamas ne razoruža. Premijer Netanjahu se još nije javno oglasio povodom ovog plana.

Ministar Koen: Izrael nije pristao na obustavu napada u Gazi

Ne postoji dogovor Izraela o obustavi vojnih napada u Gazi, izjavio je ministar energetike Eli Koen, član bezbednosnog kabineta, povodom plana Odbora za mir američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi Tajms of Izrael.

Koen je rekao da u poslednja 72 sata nije bilo rasprave u kabinetu o planu za Gazu. “Eliminisaćemo svakog naoružanog aktera koji deluje, preti ili je umešan u terorizam”, rekao je on za Vojni radio Izraela.

Plan Odbora za mir, koji se pojavio krajem prošle nedelje, predviđa razoružavanje Hamasa i povlačenje Izraela iz Gaze, čime bi se omogućilo da tehnokratska uprava preuzme kontrolu nad Pojasom.

Palestinski političar Muhamed Dahlan danas je tvrdio da mu je Džared Kušner, savetnik i zet američkog predsednika Donalda Trampa, rekao da je uspeo da ubedi Izrael da obustavi napade na Gazu počev od nedelje, u okviru tog procesa, ali je kasnije povukao tu izjavu, navodi Tajms of Izrael.

Izrael je u međuvremenu juče i danas nastavio sa vazdušnim napadima.

OPEK+ povećava proizvodnju nafte za 188.000 barela dnevno u septembru

Organizacija OPEK+ dogovorila je danas povećanje proizvodnih kvota za septembar za 188.000 barela nafte dnevno, što je u skladu sa nivoom povećanja iz prethodnih meseci, dok odluka o politici proizvodnje za poslednji kvartal 2026. godine još nije doneta, saopšteno je nakon sastanka članica saveza.

U saopštenju se ne navodi kakva će biti politika proizvodnje tokom poslednja tri meseca ove godine, niti se pominje mogućnost obustavljanja daljeg povećanja proizvodnje, iako su pojedini analitičari očekivali takav ishod.

Agencija Rojters je ranije, pozivajući se na neimenovane izvore, objavila da bi OPEK plus mogao da obustavi dalje povećavanje proizvodnje do kraja godine.

Sedam ključnih članica organizacije, Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Alžir, Kazahstan i Oman, tokom većeg dela godine postepeno je povećavalo proizvodne kvote, ali su, prema navodima medija, ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini otežali izvoz iz pojedinih zemalja, zbog čega mnoge članice nisu dostigle odobrene nivoe proizvodnje.

OPEK+ je krajem 2022. i tokom 2023. godine usvojio tri paketa smanjenja proizvodnje zbog zabrinutosti da bi moglo da dođe do pada cena nafte, čime je ukupna ponuda smanjena za oko šest miliona barela dnevno.

Kasnije su Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir, Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati, pre nego što su Emirati napustili organizaciju u maju ove godine, promenili strategiju i počeli postepeno da povećavaju proizvodnju od 2025. godine, navodi Al Džazira.

Bin Salman pozvao Trampa da smanji tenzije i podrži diplomatsko rešenje

Saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman pozvao je u telefonskom razgovoru predsednika SAD Donalda Trampa na smanjenje tenzija na Bliskom istoku i da se ulože napori za postizanje diplomatskog rešenja kako bi se sprečilo širenje sukoba, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Saudijske Arabije.

Kako se navodi u saopštenju, Bin Salman je istakao potrebu da se prioritet da dijalogu radi smanjenja tenzija i naglasio značaj ulaganja svih mogućih napora za uspostavljanje mira koji bi otvorio put diplomatskim rešenjima, očuvao bezbednost i stabilnost regiona i sprečio širi sukob, prenosi saudijska državna novinska agencija.

Kako je prethodno preneo Si-Bi-Es Njuz, saudijski prestolonaslednik je razgovarao sa Trampom kako bi ga odgovorio od pokretanja nove serije napada na Iran.

Prema navodima više izvora, Tramp je dan ranije razmatrao mogućnost intenzivne vazdušne kampanje usmerene na iranska energetska postrojenja.

Američki predsednik je kasno sinoć izjavio da odustaje od planiranog napada na Iran, navodeći da je postignut napredak ka postizanju sporazuma sa Teheranom. Tramp je dodao da će obustava vojne akcije važiti pod uslovom da se brzo postigne dogovor sa Iranom, istakavši da američke oružane snage ostaju u punoj pripravnosti.

Ben Gvir: Stanovnici dela Berševe moći će da podnesu zahtev za dozvolu za lično oružje

Izraelski ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben Gvir saopštio je da će stanovnici dela južnog grada Berševa moći da podnesu zahtev za dozvolu za posedovanje ličnog vatrenog oružja.

Kako je navedeno u saopštenju njegovog portparola, odluka je doneta nakon stručne procene izraelske policije i omogućiće desetinama hiljada stanovnika grada da podnesu zahtev za dozvolu za nošenje ili posedovanje ličnog oružja, prenosi Tajms of Izrael.

Portparol je dodao da je, otkako je Ben Gvir posle napada 7. oktobra 2023. godine pokrenuo inicijativu za povećanje broja komada oružja u privatnom vlasništvu, više od 280.000 građana dobilo dozvolu za posedovanje vatrenog oružja, a više od 200 naselja proglašeno područjima čiji stanovnici ispunjavaju uslove za dobijanje dozvole.

"Ponosan sam što nastavljam revoluciju u naoružavanju građana i što je širimo na prestonicu Negeva. Stanovnici Berševe, kao i svi građani Države Izrael, imaju osnovno pravo da zaštite sebe i svoje porodice", istakao je Ben Gvir.

Ministarstvo zdravlja Gaze: Broj poginulih Palestinaca približio se cifri od 75.000

Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da se broj poginulih Palestinaca od početka rata sa Izraelom 7. oktobra 2023. godine približio cifri od 75.000. Ministarstvo koje je pod upravom palestinske militantne grupe Hamas, saopštilo je da je u izraelskim napadima u poslednja 24 sata poginulo šest osoba, dok su 23 povređene, prenosi Skaj njuz. Prema podacima Ministarstva, od početka rata 7. oktobra 2023. godine poginulo je 73.356 Palestinaca, dok je od stupanja na snagu primirja u oktobru 2025. godine stradalo najmanje 1.230 ljudi. Ministarstvo zdravlja u Gazi u svojim podacima ne pravi razliku između civila i pripadnika oružanih grupa među poginulima, navodi britanska TV mreža.

Al Arabija: Palestinski islamski džihad pristao na razoružavanje

Teroristička grupa Palestinski islamski džihad pristala je na plan za razoružavanje u Pojasu Gaze, koji je predložio Odbor za mir američkog predsednika Donalda Trampa, naveli su arapski izvori za saudijski list Al Arabija. Kako se podseća, Hamas je zvanično prihvatio taj plan prošle nedelje. Islamski džihad, koji je tesno povezan sa Iranom i od njega dobija finansijska sredstva, manja je organizacija od Hamasa, ali ipak predstavlja značajan faktor u Pojasu Gaze, navodi list. Plan predviđa da terorističke grupe polože oružje, a da se Izrael povuče iz Pojasa Gaze, čime bi se novoformiranoj tehnokratskoj vladi omogućilo da preuzme isključivu kontrolu nad naoružanjem i administrativnom vlašću. Izrael je zauzeo oprezniji stav prema ovom sporazumu, ističući da se neće povući sve dok Hamas ne bude stvarno razoružan. Strane se trenutno nalaze u četrnaestodnevnom periodu tokom kojeg treba da finalizuju vremenski okvir za sprovođenje svakog koraka predloženog plana.

Fars negira da je postignut dogovor o otvaranju Ormuskog moreuza

Iranska poluzvanična agencija Fars objavila je izjavu člana pregovaračkog tima te zemlje koji je negirao da je postignut bilo kakav sporazum o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Navodi izraelskih medija da je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči pristao na američko-katarski dogovor prema kojem bi kontrola nad moreuzom bila podeljena između Irana i Omana, predstavljaju "lažnu informaciju", naveo je Fars, prenosi Al Džazira. Iranska agencija je, takođe, citirala iranski vojni izvor koji tvrdi da je ključni pomorski prolaz i dalje zatvoren za svaki brod koji ne uskladi kretanje sa Iranskom revolucionarnom gardom. Iranska garda se smatra jednom od glavnih prepreka postizanju dogovora, a postoje i pitanja o tome u kojoj meri je usklađena sa iranskim diplomatama koji pokušavaju da postignu sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, navodi Al Džazira.

IDF: Likvidiran vođa ćelije Hamasa koji je učestvovao u napadima 7. oktobra

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su u napadu na južni deo Pojasa Gaze ubile vođu ćelije Hamasa koji je napao Nir Oz 7. oktobra 2023. godine.

Kako prenosi Tajms of Izrael, u napadu je ubijen Salem Džamal Abd el-Rahman Abu Labad, šef ćelije u elitnim Nuhba snagama Hamasa, koji se infiltrirao u Nir Oz 7. oktobra, prema podacima Izraelskih odbrambenih snaga.

U posebnom napadu u centralnoj Gazi ubijen je Muhamed Abd el-Naser Muhamed Hatib, koga je IDF identifikovao kao komandanta Hamasa u bataljonu terorističke grupe.

"Teroristi su eliminisani u preciznim vazdušnim napadima kako bi se uklonila pretnja", navela je izraelska vojska.

Zvaničnici sektora zdravstva u Gazi povezani sa Hamasom rekli su da su najmanje dve osobe poginule u napadima u subotu, podseća Tajms of Izrael, dodajući da je Jerusalim ranije saopštio da je u napadima ciljao skladišta oružja.

Kanal 12: Arakči pristao na kompromis o otvaranju Ormuskog moreuza

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči pristao je na kompromisni sporazum o otvaranju Ormuskog moreuza, što je dovelo do toga da američki predsednik Donald Tramp otkaže planirani napad na Iran, preneo je izraelski Kanal 12, pozivajući se na dva diplomatska izvora upoznata sa detaljima pregovora.

Prema predlogu, brodovi koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuski moreuz ulazili bi iz iranskih teritorijalnih voda, dok bi izlazak iz Zaliva kroz Ormuski moreuz bio iz omanskih teritorijalnih voda.

Diplomate su rekle da je i Oman pristao na predlog, ali je tražio pojašnjenje od Irana o tome da li Arakčijev sporazum predstavlja i stav iranske Revolucionarne garde.

U međuvremenu, kako se navodi, katarski posrednici nastavljaju razgovore sa Iranom kako bi osigurali da Revolucionarna garda podrži postignute dogovore.

Ranije danas, Tramp je saopštio da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor.

Arakči: Zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Amerike

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči razgovarao je sa ministrom spoljnih poslova Saudijske Arabije Fajsalom bin Farhanom i poručio da zemlje u regionu treba da budu oprezne kada staju na stranu Sjedinjenih Američkih Država.

Arakči je sa saudijskim kolegom razmenio mišljenja o "nastavku zavera i agresivnih akcija SAD i cionističkog režima u regionu", prenosi Tasnim.

Pozivajući se na punu spremnost Islamske Republike Iran da zaštiti suverenitet, teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost zemlje, Arakči je izjavio da će "svaka agresija, neprijateljska akcija SAD i cionističkog režima ili učešće i pratnja zemalja regiona biti suočeni sa odlučnim i srazmernim odgovorom iranskih moćnih oružanih snaga, a odgovornost za sve posledice koje proizilaze iz takvih avantura snosiće oni koji su za to odgovorni".

Tramp najavio otkazivanje napada na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je da otkazuje napade na Iran pod uslovom da se brzo postigne dogovor.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, američki predsednik je napisao da je odlučio da otkaže napade na Iran, uz uslov da se sa tom zemljom brzo sklopi dogovor koji bi uključivao neodložno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje nuklearne pretnje Irana.

Tramp je rekao da je odluka doneta zajedno sa Izraelom, a saopštenje je objavljeno usred brojnih izveštaja američkih medija da Vašington planira nove, intenzivne napade na Iran tokom vikenda.

"SAD su spremne da krenu protiv Islamske Republike Iran, na nivoima vojnog terora, snage i moći koji nisu viđeni od Drugog svetskog rata. Uprkos tome, upravo su nas zamolili Iran i druge zemlje Bliskog istoka da obustavimo bilo kakav napad jer su okviri dogovora usaglašeni. To bi uključivalo trenutno, potpuno i totalno otvaranje Ormuskog moreuza i okončanje nuklearne pretnje Irana", navodi se u Trampovoj objavi na mreži Truth Social.