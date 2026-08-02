Blokaderi su u Klenju, u opštini Bogatić, vređali Srbe iz Republike Srpske i pokušali da izazovu incidente glumeći da su napadnuti.

Međutim, gluma im je bila toliko loša, da je sve svima bilo jasno, pa su čak i njihovi počeli da im se smeju!

Naime, jedan blokader je prvo rekao "nemam ništa protiv Srba u Republici Srpskoj, imam u Srbiji. Da su ostali tamo, nego su pobegli ovde. Što nisu odbranili Republiku Srpsku..." provocirao je blokader dok se pravio važan.

A onda je iznenada pao na zemlju i počeo da urliče ko da su ga maljem udarili.

Međutim, folirant je uhvaćen u laži. Pogledajte kako je to izgledalo.