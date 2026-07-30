Na ostrvu Brač, u mestu Splitska, u sredu oko 22 časa došlo je do nesreće kada je koš pao na dete koje se igralo na sportskom igralištu.

Kako su saopštili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dete je zadobilo lakše povrede, a policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj.

Dete je zadobilo lakše povrede, a policija je na mestu događaja. Uviđaj je u toku - potvrdili su iz Operativno-komunikacionog centra Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Prema rečima očevidaca, mališan se u trenutku nesreće igrao na igralištu kada se, iz za sada neutvrđenih razloga, konstrukcija koša srušila na njega.

Pao je koš na dete, tu je policija. Koliko znamo, dete se igralo, obična igra... Niko nije očekivao da će se dogoditi ovako nešto - ispričao je jedan od očevidaca.

Povređeno dete je, prema navodima meštana, gliserom hitno prevezeno u Split radi daljeg zbrinjavanja.

Policija je najavila da će više informacija o okolnostima nesreće biti poznato nakon završetka uviđaja, kojim će biti utvrđeno kako je došlo do pada košarkaške konstrukcije.

24sata.hr