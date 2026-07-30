R. V. (35), koji se sumnjiči da je nakon sukoba usmrtio M. D. (54) iz Stanišića, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Somboru, gde je izneo svoju odbranu. Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo određivanje pritvora.

R. V. (35), osumnjičen da je ubio M. D. (54) iz Stanišića kod Sombora, saslušan je u Višem javnom tužilaštvu u Somboru, gde je izneo svoju odbranu.

Osumnjičeni R. V. uhapšen je 29. jula zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, na način što je lišio života M. D. (54) iz Stanišića, u naseljenom mestu Svetozar Miletić. Osumnjičeni je 30. jula saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Somboru i tom prilikom je izneo svoju odbranu, nakon čega je tužilaštvo predložilo Višem sudu u Somboru da mu odredi pritvor – potvrđeno je za Kurir iz Višeg javnog tužilaštva u Somboru.

Kako navode iz tužilaštva, istraga se nastavlja saslušanjem svedoka i sprovođenjem odgovarajućih veštačenja.

Pored toga, naređena je obdukcija tela nastradalog, kao i druge neophodne analize koje se odnose na oštećenog i osumnjičenog, a dalji tok postupka zavisiće od rezultata istrage.

Podsetimo, iz Policijske uprave u Somboru ranije je saopšteno da je R. V. uhapšen zbog sumnje da je, nakon sukoba u okolini Sombora, zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.