Muškarac star 50 godina pronađen je jutros mrtav u stanu u Bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu.

Prema nezvaničnim saznanjima, njegovo beživotno telo pronašla je sestra, koja je odmah pozvala Hitnu pomoć, nakon čega su na lice mesta izašli i policijski službenici.

Mrtvog ga je, okrenutog licem ka podu, zatekla sestra. Ispod tela nalazila se lokva krvi. Ekipa Hitne pomoći mogla je samo da konstatuje smrt - rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Policija je obavila uviđaj, a prema prvim informacijama, za sada nema indicija koje bi ukazivale na sumnjive okolnosti smrti.

Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je muškarac preminuo, kao i tačan uzrok smrti.

Kurir