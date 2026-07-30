Većina ljudi limuntus koristi isključivo u kuhinji, za pripremu sokova ili zimnice. Međutim, ovaj pristupačan sastojak može biti veoma koristan i u održavanju doma, posebno kada je reč o uklanjanju kamenca i osvežavanju pojedinih kućnih aparata.
Zahvaljujući svojim svojstvima, limuntus može pomoći u čišćenju kuvala za vodu, mašine za sudove, metalnih površina i sudopere, a pritom je jeftin i lako dostupan.
Kako očistiti kamenac iz kuvala za vodu?
Kamenac koji se vremenom taloži u kuvalu može uticati na njegov rad i izgled, a često ga nije lako ukloniti običnim deterdžentom.
Isprobajte sledeći postupak:
- Sipajte jedan litar vode u kuvalo i zagrejte do ključanja.
- Kada voda provri, dodajte dve kesice limuntusa i promešajte.
- Ostavite rastvor da odstoji oko sat vremena, odnosno dok se potpuno ne ohladi.
- Nakon toga prospite sadržaj i nekoliko puta isperite kuvalo čistom vodom.
Limunska kiselina može pomoći da omekša naslage kamenca, pa će se one lakše ukloniti.
Može pomoći i kod manjih tragova rđe
Limuntus može biti koristan i za uklanjanje površinske rđe sa pojedinih metalnih predmeta, poput slavina ili kuhinjskog pribora.
Pomešajte malo limuntusa sa nekoliko kapi vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na mesto zahvaćeno rđom i ostavite da deluje nekoliko minuta.
Zatim površinu nežno istrljajte sunđerom ili mekanom četkicom i isperite vodom. Ako je potrebno, postupak možete ponoviti.
Napomena: Ovu metodu koristite samo na površinama koje proizvođač dozvoljava da se čiste blagim kiselinama i prvo je isprobajte na manje vidljivom delu.
Očistite mašinu za sudove
Limuntus može pomoći u uklanjanju naslaga kamenca iz mašine za sudove.
Jednu kesicu sipajte u pregradu za deterdžent i uključite prazan ciklus pranja na standardnom programu. Ovaj postupak može doprineti uklanjanju mineralnih naslaga i osvežavanju unutrašnjosti mašine.
Za najbolje rezultate pridržavajte se uputstava proizvođača uređaja i izbegavajte prečestu upotrebu kiselih sredstava.
Trik za blistavu sudoperu
Ako želite da sudopera ponovo zablista, možete isprobati jednostavnu kombinaciju:
- pospite površinu sodom bikarbonom,
- dodajte sadržaj jedne kesice limuntusa,
- prelijte sokom od pola limuna,
- ostavite nekoliko minuta da deluje,
- nežno istrljajte sunđerom i isperite vodom.
Ova metoda može pomoći u uklanjanju lakših naslaga i vraćanju sjaja površini.
Jednostavan saveznik u održavanju doma
Limuntus je pristupačan proizvod koji može biti koristan za uklanjanje kamenca i održavanje pojedinih kućnih površina. Ipak, treba ga koristiti pažljivo i u skladu sa preporukama proizvođača uređaja ili materijala koje čistite, jer kiseline mogu oštetiti određene vrste metala, prirodni kamen i osetljive površine.
Kada se pravilno koristi, limuntus može biti praktičan pomoćnik u održavanju čistoće doma, bez potrebe za velikim brojem različitih sredstava za čišćenje.
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