Većina ljudi limuntus koristi isključivo u kuhinji, za pripremu sokova ili zimnice. Međutim, ovaj pristupačan sastojak može biti veoma koristan i u održavanju doma, posebno kada je reč o uklanjanju kamenca i osvežavanju pojedinih kućnih aparata.

Zahvaljujući svojim svojstvima, limuntus može pomoći u čišćenju kuvala za vodu, mašine za sudove, metalnih površina i sudopere, a pritom je jeftin i lako dostupan.

Kako očistiti kamenac iz kuvala za vodu?

Kamenac koji se vremenom taloži u kuvalu može uticati na njegov rad i izgled, a često ga nije lako ukloniti običnim deterdžentom.

Isprobajte sledeći postupak:

Sipajte jedan litar vode u kuvalo i zagrejte do ključanja.

Kada voda provri, dodajte dve kesice limuntusa i promešajte.

Ostavite rastvor da odstoji oko sat vremena, odnosno dok se potpuno ne ohladi.

Nakon toga prospite sadržaj i nekoliko puta isperite kuvalo čistom vodom.

Limunska kiselina može pomoći da omekša naslage kamenca, pa će se one lakše ukloniti.

Može pomoći i kod manjih tragova rđe

Limuntus može biti koristan i za uklanjanje površinske rđe sa pojedinih metalnih predmeta, poput slavina ili kuhinjskog pribora.

Pomešajte malo limuntusa sa nekoliko kapi vode dok ne dobijete gustu pastu. Nanesite je na mesto zahvaćeno rđom i ostavite da deluje nekoliko minuta.

Zatim površinu nežno istrljajte sunđerom ili mekanom četkicom i isperite vodom. Ako je potrebno, postupak možete ponoviti.

Napomena: Ovu metodu koristite samo na površinama koje proizvođač dozvoljava da se čiste blagim kiselinama i prvo je isprobajte na manje vidljivom delu.

Očistite mašinu za sudove

Limuntus može pomoći u uklanjanju naslaga kamenca iz mašine za sudove.

Jednu kesicu sipajte u pregradu za deterdžent i uključite prazan ciklus pranja na standardnom programu. Ovaj postupak može doprineti uklanjanju mineralnih naslaga i osvežavanju unutrašnjosti mašine.

Za najbolje rezultate pridržavajte se uputstava proizvođača uređaja i izbegavajte prečestu upotrebu kiselih sredstava.

Trik za blistavu sudoperu

Ako želite da sudopera ponovo zablista, možete isprobati jednostavnu kombinaciju:

pospite površinu sodom bikarbonom,

dodajte sadržaj jedne kesice limuntusa,

prelijte sokom od pola limuna,

ostavite nekoliko minuta da deluje,

nežno istrljajte sunđerom i isperite vodom.

Ova metoda može pomoći u uklanjanju lakših naslaga i vraćanju sjaja površini.

Jednostavan saveznik u održavanju doma

Limuntus je pristupačan proizvod koji može biti koristan za uklanjanje kamenca i održavanje pojedinih kućnih površina. Ipak, treba ga koristiti pažljivo i u skladu sa preporukama proizvođača uređaja ili materijala koje čistite, jer kiseline mogu oštetiti određene vrste metala, prirodni kamen i osetljive površine.

Kada se pravilno koristi, limuntus može biti praktičan pomoćnik u održavanju čistoće doma, bez potrebe za velikim brojem različitih sredstava za čišćenje.