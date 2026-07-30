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Prema američkoj Komandi, snage Islamske revolucionarne garde su u sredu "lansirale više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage stacionirane na Bliskom istoku" a sve iranske rakete su uspešno presretnute.

"Više od 50.000 pripadnika američkih snaga trenutno je raspoređeno na Bliskom istoku i ostaju veoma budni, fokusirani, smrtonosni i spremni", zaključuje se u saopštenju.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je u sredu da će snažno odgovoriti na napade Irana na američke vojne položaje na Bliskom istoku.

Prema njegovim rečima, napad na američke položaje naredila je frakcija iranskog rukovodsta koja se razlikuje od one sa kojom SAD pregovaraju.

Uživo

RG preti saveznicima SAD: Ormuski moreuz ostaje zatvoren

Revolucionarna garda upozorava da će zemlje koje pomažu "agresoru" (aludirajući na Sjedinjene Američke Države i Izrael) dobiti oštar odgovor ukoliko ne promene ponašanje

Garda tvrdi da kontroliše Ormuski moreuz i poručuje da on neće biti otvoren dok traju američke pretnje i mešanje u pomorski saobraćaj.

(Tasnim)

Američki udari na iransku provinciju Bušer

Američke snage izvele su rano jutros raketne i vazdušne napade na više lokacija u iranskoj provinciji Bušer, saopštili su lokalni zvaničnici. Pogođeno je i područje grada Čogadak, gde nema poginulih ni povređenih.

Vazdušni udari pogodili su i vojne objekte u blizini gradova Bušer, Džam i Dašti. Nadležne službe utvrđuju razmere napada i moguću materijalnu štetu.

(Tasnim)

Rijad formira koaliciju protiv Huta

Saudijska Arabija planira da formira međunarodnu koaliciju za zaštitu komercijalne plovidbe u Crvenom moru od napada jemenskih Huta. O učešću se razgovara sa više desetina zemalja.

Huti su najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije i počeli napade na njene brodove, dok je Rijad uzvratio udarima na njihove objekte u luci Hodeida. Sukobi su ugrozili komercijalnu plovidbu i otvorili novi front u ratu protiv Irana.

(Reuters)

Iran lansirao balističke rakete ka ciljevima SAD u Jordanu

Iran lansirao balističke rakete ka američkim ciljevima u Jordanu, navode lokalni Telegram kanali.

Jordanske oružane snage su saopštile da je na kraljevinu ispaljeno pet raketa, ali da je pokušaj napada sprečen.

Eksplozije na iranskom ostrvu Kešm

Na iranskom ostrvu Kešm odjeknule su eksplozije, a prema navodima očevidaca, pogođeno je stambeno naselje.

U 3.50 ujutru po lokalnom vremenu, na ostrvu Kešm čule su se tri eksplozije, prenosi Tasnim, dodajući da su se dogodile unutar grada.

Prema rečima stanovnika, projektil je pogodio stambeno naselje, ali još nema informacija o eventualnim žrtvama.

Zamenik službenika za bezbednost gubernije Hormozgan rekao je da je američka vojska napala tačku u blizini Kešma.

Kako je naveo, izveštaj o tome biće objavljen kasnije, nakon početnih procena.

SAD: Snažan talas udara na Iran

Američka vojska izvela je tokom noći snažan talas udara na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, saopštila je Centralna komanda. Pogođeni su komandni centri, raketni i bespilotni objekti i pomorski kapaciteti.

Navodi se da su udari odgovor na pokušaj iranskog raketnog napada na američke snage na Bliskom istoku, tokom kojeg su svi projektili presretnuti. U regionu je raspoređeno više od 50.000 američkih vojnika.

(CNN)