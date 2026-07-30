Većina ljudi ljuske od oraha završava u kanti za smeće, ne znajući da mogu biti odličan saveznik u bašti. Iskusni baštovani koriste ih kao prirodni malč koji pomaže zemlji da duže zadrži vlagu, usporava rast korova i štiti korenje biljaka od visokih temperatura.

Tokom leta, kada sunce brzo isušuje zemlju, ovakav jednostavan trik može doprineti boljem razvoju biljaka, a pritom ne zahteva nikakva dodatna ulaganja.

Zašto su ljuske od oraha korisne?

Usitnjene ljuske od oraha mogu da posluže kao prirodni zaštitni sloj na površini zemlje.

Kada se rasporede oko biljaka, one:

pomažu zemlji da duže zadrži vlagu;

štite korenje od pregrevanja;

ublažavaju temperaturne oscilacije;

otežavaju rast korova;

doprinose urednijem i lepšem izgledu bašte.

Zahvaljujući tome, biljke lakše podnose visoke letnje temperature, a potreba za čestim zalivanjem može biti manja.

Kako pravilno koristiti ljuske od oraha?

Pre upotrebe preporučuje se da ljuske usitnite na manje komade kako bi ravnomernije prekrile površinu zemlje.

Zatim ih rasporedite u tankom sloju oko biljke, vodeći računa da ih ne naslanjate direktno uz stabljiku ili korenov vrat. Ostavite nekoliko centimetara razmaka kako bi vazduh mogao nesmetano da cirkuliše i kako bi se smanjio rizik od zadržavanja vlage oko biljke.

Kojim biljkama odgovara ovaj prirodni malč?

Ljuske od oraha mogu se koristiti kod velikog broja ukrasnih i baštenskih biljaka.

Posebno su pogodne za:

ruže,

ukrasno cveće,

žbunove,

brojne povrtarske kulture,

biljke koje se gaje u saksijama.

Kod biljaka u saksijama ovaj trik može biti posebno koristan, jer se zemlja u njima leti mnogo brže zagreva i isušuje nego u bašti.

Malčiranje nije zamena za zalivanje

Iako malč pomaže da se vlaga duže zadrži u zemlji, biljke je i dalje potrebno redovno zalivati.

Najbolje je to činiti rano ujutru ili uveče, kada sunce nije jako i kada voda sporije isparava. Tako korenje ima dovoljno vremena da upije vlagu, a biljke lakše podnose letnje vrućine.

Važna napomena

Iako ljuske oraha mogu biti koristan materijal za malčiranje, pojedini stručnjaci navode da sveže ljuske i drugi delovi oraha mogu sadržati prirodno jedinjenje juglon, koje kod osetljivih biljaka može usporiti rast. Zbog toga je najbolje koristiti starije, dobro osušene ljuske u umerenom sloju i pratiti kako biljke reaguju, naročito ako ovu metodu primenjujete prvi put.

Ako ste do sada ljuske od oraha bacali, možda je vreme da im pronađete novu namenu. Kada se pravilno koriste, mogu pomoći da bašta duže zadrži vlagu, izgleda urednije i lakše prebrodi najtoplije letnje dane.