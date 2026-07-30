"Ono što je neverovatno je što smo imali potpise 62 narodna poslanika da raspravljamo o nepoverenju Vladi, a za nepoverenje Vladi je glasalo 40 narodnih poslanika", rekla je Brnabić novinarima posle otvaranja vidikovca na Kablaru ukazujući da to govori o njihovoj ozbiljnosti i odgovornosti.

Potpisnici tog zahteva su, kako je ocenila Brnabić, samo želeli da prave politički rijaliti i ništa drugo, za čim, kako je dodala, nije bilo potrebe.

"I makar da smo razgovarali o konkretnoj Vladi, o konkretnim problemima, da ukažu na neke stvari koje su mogle da se rade bolje, ne. Čak nije bilo ni takve rasprave. Tako da, evo, 60 ih je tražilo, 40 je glasalo, 22 je nestalo u akciji", zaključila je ona.

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