Istraga ubistva koje se dogodilo u utorak uveče kod Sombora je u toku, a meštani sela Svetozar Miletić i Stanišić, odakle su osumnjičeni i žrtva, a koja su udaljena desetak kilometara jedno od drugog, kažu da, nažalost, nisu iznenađeni što je njihov komšija M. D. (54) nastradao.

Kako saznajemo od meštana, ubistvo se dogodilo u Svetozar Miletiću, selu iz kog je osumnjičeni R. V. (35).

- Taj mladić je kobnog dana otišao u susedno selo Stanišić, čuli smo da je tamo išao da bi se istetovirao. Kada je to obavio krenuo je kući u svoje selo, a ubijeni M. D., koji je inače živeo u Stanišiću, ga je povezao - pričaju meštani ono što su čuli o nemilom događaju i dodaju da je ubijeni M. D. povremeno taksirao.

- Znamo da je on, da kažem, na divlje taksirao. Moguće da je zato povezao ovog mladića do susednog sela. Priča se da su se posvađali kad su stigli u Svetozar Miletić, a oko čega je izbila svađa, nama nije poznato - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Kažu da je došlo do tuče i da je R.V. nezgodno udario M. D. koji je nesrećno pao i udario se prilikom pada i onda je preminuo. Neko priča i da je ubijeni najpre potegao nož na R. V., te da se ovaj branio i da ga je udrio u samoodbrani. Sad da li je baš bilo tako, ne mogu dsa tvrdim, nisam bio prisutan, ovo je ono što se priča po selima.

Prema rečima naših sagovornika iz sela Svetozar MIletić i Stanišić, osumnjičeni mladić je povremeno odlazio u inostranstvo.

- Ima porodicu i ženu, malo, malo pa je odlazio u inostranstvo da radi - kažu oni.

Prema njihovim rečima, ubijeni M.D. je važio za problematičnog čoveka zbog čega je, kako kažu, bilo pitanje vremena kada će se ovako nešto dogoditi.

- M. D. je bio rodom iz Crne Gore, a u Stanišić je došao odavno. Znao je on da prvi probleme i započinje svađe, mnogi meštani su sa njim imali sukob - pričaju meštani.Podsetimo, iz Policijske uprave Sombor juče su saopštili da su uhapsili R. V. (35) iz okoline ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

- Kako se sumnja, on je u okolini Sombora, nakon sukoba, zadao više udaraca pedesetčetvorogodišnjem muškarcu, koji je od zadobijenih povreda preminuo - piše u saopštenju.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Somboru.

Inače, osumnjičeni je danas saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Somboru i izneo je svoju odbranu, posle čega je tužilac predložio da mu se odredi pritvor.

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