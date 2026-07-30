Ekstremne vrućine ove godine odnose hiljade života u Nemačkoj, a najnoviji podaci pokazuju da je broj preminulih već premašio sve dosadašnje rekorde za isti period godine.

Institut "Robert Koh" (RKI) saopštio je da je zaključno sa 19. julom zabeleženo oko 9.800 smrtnih slučajeva povezanih sa visokim temperaturama, što je više nego u istom periodu bilo koje godine od 2016.

Rekordni broj žrtava

Prema podacima RKI, više od 5.000 smrtnih slučajeva povezano je sa snažnim toplotnim talasom koji je pogodio Nemačku u drugoj polovini juna, kada su temperature u pojedinim delovima zemlje dostizale oko 40 stepeni Celzijusa.

Samo u periodu od 13. do 19. jula registrovano je dodatnih 1.900 smrtnih slučajeva povezanih sa ekstremnim vrućinama.

Najugroženiji stariji od 75 godina

Institut navodi da su najveći rizik pretrpele starije osobe.

Od ukupnog broja preminulih, čak 7.880 bilo je starije od 75 godina.

Stručnjaci objašnjavaju da visoke temperature retko predstavljaju direktan uzrok smrti, ali u kombinaciji sa hroničnim bolestima srca, pluća ili bubrega značajno povećavaju rizik od smrtnog ishoda.

Bolnice i domovi nisu spremni

Alarmantni podaci pokrenuli su novu raspravu u Nemačkoj o spremnosti zdravstvenog sistema za sve učestalije toplotne talase.

Predstavnici opozicije, medicinski stručnjaci i društvene organizacije upozoravaju da mnoge bolnice, domovi za stare i vrtići još nemaju odgovarajuće sisteme za rashlađivanje.

Istovremeno, pozivaju na hitna ulaganja kako bi se građani bolje zaštitili tokom ekstremnih vrućina koje, kako upozoravaju, postaju sve češće.

Nemačko socijalno udruženje (SoVD) ocenilo je da su klimatske promene i ekstremne temperature postale "izazov našeg vremena" i zatražilo donošenje obavezujućih mera zaštite od toplote za javne ustanove i kritičnu infrastrukturu.

Izvor: Tanjug