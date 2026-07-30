Banjalučka policija uhapsila je Almina Đ. iz Travnika i J. J. iz Banjaluke zbog sumnje da su više od mesec dana protivpravno držali ženu i maloletno dete iz Prijedora, dovodeći ih u zabludu lažnim obećanjima o zaposlenju u inostranstvu.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, osumnjičeni se terete za krivična dela protivpravno lišenje slobode i prevara.

Držali ih zatvorene protiv njihove volje

Policija je operativnim radom došla do saznanja da se u jednom stanu u Banjaluci protiv svoje volje nalaze dve osobe iz Prijedora.

Preduzimanjem zakonom propisanih mera i radnji, policijski službenici identifikovali su osumnjičene i utvrdili da su od 20. juna do 29. jula protivpravno držali u stanu ženu i maloletno dete, ograničavajući im slobodu kretanja - saopštila je policija.

Kako se sumnja, osumnjičeni su ženu dovodili u zabludu obećavajući joj zaposlenje u inostranstvu, a pod tim izgovorom su od nje u više navrata uzimali novac.

Policija oslobodila ženu i dete

Zahvaljujući brzoj reakciji policije, žena i dete su pronađeni i oslobođeni iz stana u kojem su, kako se sumnja, bili držani protiv svoje volje.

Po naredbi suda izvršen je pretres stana, drugih prostorija i vozila koje koriste osumnjičeni.

Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji bi mogli da budu povezani sa izvršenjem krivičnih dela.

O svemu je obavešteno Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci, a nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će, uz izveštaj o počinjenim krivičnim delima, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Prema dostupnim informacijama, Almin Đ. je i ranije dovođen u vezu sa prevarama.

atvbl.rs