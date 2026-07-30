Prava drama odigrala se noćas na Novom Beogradu, kada je oko tri sata iza ponoći izbio požar na parkingu u Ulici Jurija Gagarina. U vatrenoj stihiji potpuno su izgorela dva automobila parkirana jedan pored drugog.

Stanare okolnih zgrada iz sna su probudile sirene vatrogasnih vozila koja su pod rotacijom jurila ka mestu požara, dok su gust crni dim i pucanje stakala dodatno uznemirili građane.

Prema prvim informacijama, vatra se proširila velikom brzinom i za kratko vreme progutala oba vozila. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasno-spasilačkih ekipa, požar je ubrzo lokalizovan, čime je sprečeno da se plamen proširi na automobile parkirane u neposrednoj blizini.

Na sreću, u požaru nije bilo povređenih.

Na lice mesta ubrzo su stigli i pripadnici policije, koji su obavili razgovor sa vlasnicima izgorelih automobila kako bi utvrdili sve okolnosti pod kojima je došlo do požara.

Prema rečima očevidaca, prizor nakon gašenja bio je jeziv – od automobila su ostale samo ugljenisane olupine i izgoreli lim.

Istraga je u toku, a nakon uviđaja i veštačenja biće poznato da li je požar izazvao kvar na električnim instalacijama ili postoji sumnja da su vozila namerno zapaljena.

Telegraf.rs