Devojka (30) primljena je juče u jednu privatnu zdravstvenu ustanovu na Novom Beogradu sa vidnim povredama i posekotinama po telu, saznaje "Telegraf.rs"

Prema našim informacijama, povređena devojka je policajcima ispričala da ju je napao i posekao poznanik, i to nakon žučne svađe koja se dogodila ispred jedne lokalne prodavnice na Novom Beogradu.

Međutim, ceo slučaj obavijen je velom misterije, a policija njenu izjavu uzima sa velikom rezervom i detaljno proverava sve navode.

- Ona je u bolnicu primljena u teškom alkoholisanom stanju. Zbog visokog stepena pijanstva, ona nije mogla precizno da opiše sam tok napada niti da da jasne podatke o osumnjičenom. Upravo zbog toga se trenutno ispituje verodostojnost čitave priče - otkriva izvor "Telegrafa" blizak istraci.

Nakon ukazane lekarske pomoći, devojka je u stabilnom stanju, dok pripadnici MUP-a intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog incidenta, prikupljaju materijalne dokaze i proveravaju snimke sa okolnih nadzornih kamera.

BONUS VIDEO: