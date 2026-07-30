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Služba bezbednosti Ukrajine potvrdila je da je napala "Lukoilovu" rafineriju nafte, koja se nalazi na više od 1.500 kilometara od granice u Permu. Izvestila je i da je jedna od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, sa kapacitetom od skoro 13 miliona tona godišnje u plamenu.

Predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su odbrambene snage gađale i rafineriju u Rjazanju, logstički centar, kao i objekat na Krimu u kojem se nalaze brzi čamci ruske Crnomorske flote.

Ruske oružane snage su nastavile udare na ukrajinske luke i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. Pogođena su dva teretna broda koji su isporučivali oružje i vojnu opremu u Odesu i Černomorsk.

Ukrajina nije u stanju da proizvodi dronove-presretače za ciljeve velike brzine i u potpunosti zavisi od zapadnih isporuka protivvazdušnih raketa sposobnih da ih presretnu, potvrdio je ukrajinski komesar za politiku sankcija Vladislav Vlasjuk.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da zapadne zemlje trenutno testiraju snagu Rusije, između ostalog i sa ekonomskog stanovišta, jer je protiv te zemlje uvedeno oko 30.000 sankcija.

"Situacija je ozbiljna, ceo zapadni svet se okrenuo protiv Rusije", izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

Naglasio je da su, usred povlačenja duž cele linije kontakta, ukrajinske vlasti sada pribegle otvoreno terorističkim metodama, napadajući civilne ciljeve oružjem dugog dometa.

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Ukrajinski vojnici pobegli sa položaja u Sumskoj oblasti, spalili tela svojih saboraca

Pre povlačenja iz Sumske oblasti ukrajinski vojnici su spalili posmrtne ostatke sopstvenih saboraca, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.

Radi se o jedinicama 2. bataljona 104. odvojene brigade teritorijalne odbrane, koje su se povukle sa položaja kod Male Slobodke.

Zelenski: U ruskom napadu u oblasti Dnjepra poginuli roditelji i troje dece

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da su tokom protekle noći u ruskom raketnom napadu na Radušne u oblasti Dnjepra poginuli roditelji i troje dece a da je još dvoje dece izvučeno živo ispod ruševina.

"Bila je to obična kuća, razneta u paramparčad balističkom raketom... Spasilačke akcije su takođe u toku u Lavovu na mestu gde je pogođena stambena zgrada, ruševine se čiste i potraga za ljudima se nastavlja", rekao je Zelenski u objavi na platformi X. On je dodao da je u ruskim napadima povređeno desetine ljudi.

"Kijev i region, kao i naše oblasti Dnjepar, Lavov, Poltava, Harkov, Nikolajev, Sumi, Vinica, Čerkasi i Ivano-Frankovsk, napadnuti su tokom noći. Desetine običnih kuća, civilnih preduzeća i infrastrukturnih objekata su uništene i oštećene.

U ovom napadu je korišćeno više od 70 raketa, od kojih je značajan broj balističkih. Takođe je bilo preko 280 jurišnih dronova. Presretnuto je više od 260 dronova", kazao je Zelenski.

Oboreno 258 ukrajinskih dronova

Ruski sistemi PVO su tokom noći oborili 258 ukrajinskih dronova, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine: Napad na više regiona u Ukrajini

Ratno vazduhoplovstvo i lokalne vlasti u Ukrajini navode da je u noći 30. jula, Rusija napala više regiona Ukrajine raketama i bespilotnim letelicama. Širom zemlje su se oglasili alarmi, a prvi izveštaji sa terena govore da ima poginulih i ranjenih.