Policija u Boru i Negotinu isključila je iz saobraćaja četvoricu vozača, dvojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola, jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i jednog bez položenog vozačkog ispita.
Policija u Boru zadržala je sedamdesetčetvorogodišnjeg vozača "forda" koji je vozio sa 1,97 promila alkohola u organizmu, dvadesettrogodišnjeg vozača "audija" sa 1,77 promila alkohola i dvadesettrogodišnjeg vozača "renoa" pod dejstvom marihuane, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.
U Negotinu, saobraćajna patrola zaustavila je šezdesettrogodišnjeg vozača mopeda "tomos" koji je vozio bez izdate vozačke dozvole i sa registarskim tablicama koje pripadaju drugom mopedu, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.
Protiv četvorice vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave iz Zakona o bezbednosti saobraćaja.
BONUS VIDEO:
Crna hronika
Vozili pijani i pod dejstvom marihuane: Iz saobraćaja isključena četvorica vozača u Boru
Protiv četvorice vozača biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave iz Zakona o bezbednosti saobraćaja
Policija u Boru i Negotinu isključila je iz saobraćaja četvoricu vozača, dvojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola, jednog pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i jednog bez položenog vozačkog ispita.
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