Serija snažnih eksplozija odjeknula je Rjazanjom rano ujutru 29. jula tokom masovnog napada bespilotnih letelica. Pogođeni su skladište kompanije Vajldberis i Rjazanjska rafinerija nafte, dok je šest osoba hospitalizovano.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju udare, požare i ogromne stubove gustog dima iznad oba objekta. Lokacije su identifikovali analitičari koji proučavaju javno dostupne podatke i geolociraju snimke sa terena.

UŽIVO

Izveden udar na fabriku za sklapanje dronova

Rusi gađali lučku infrastrukturu u Odesi.

Stižu izveštaji o napadima krstarećim raketama. Na mestu udara vide se požar i gust stub dima.

Prema preliminarnim informacijama, Oružane snage Rusije izvele su napad na teritoriju fabrike "Stalkanat", gde su ukrajinske formacije sklapale dronove dugog dometa.

Pogođene luke i brodovi koji su snabdevali ukrajinsku vojsku

Ruske snage su tokom dana izvele udare na luke i brodove koji su, prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, bili angažovani u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

U Ministarstvu odbrane Rusije saopšteno je da su pogođeni sledeći ciljevi:

U luci Odesa – rezervoar sa gorivom i mazivima

U luci "Južni" – dva teretna broda

Na morskom pravcu – teretni brod koji je prevozio vojnu robu za luku Odesa

Kijev priznao: Mi to ne možemo, nismo u stanju

Ukrajina nije u stanju da proizvodi dronove-presretače za ciljeve velike brzine i u potpunosti zavisi od zapadnih isporuka protivvazdušnih raketa sposobnih da ih presretnu, izjavio je ukrajinski komesar za politiku sankcija Vladislav Vlasjuk.

"Već smo naučili kako da pravimo presretače (za bespilotne letelice Geran) i kako da se na neki način borimo protiv njih. Brže bespilotne letelice je teško oboriti presretačima. Stoga se više oslanjamo na protivvazdušno naoružanje", rekao je Vlasjuk tokom konferencije za novinare.

Zelenski i Tusk razgovarali o odbrani, odnosima i saradnji sa saveznicima

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i premijer Poljske Donald Tusk sastali su se u Lublinu, gde su razgovarali o unapređenju bilateralnih odnosa, bezbednosnoj saradnji i koordinaciji sa evropskim partnerima nakon nedavne posete ukrajinskog predsednika Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako je saopštio portparol ukrajinskog predsednika Serhij Nikiforov, među glavnim temama razgovora bili su normalizacija odnosa dve zemlje, odgovor na incidente usmerene protiv Ukrajinaca u Poljskoj, saradnja u oblasti odbrane i usklađivanje stavova sa evropskim saveznicima posle razgovora Zelenskog sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u Vašingtonu, prenosi Ukrinform.

Iz kabineta poljskog premijera navedeno je da će lideri analizirati rezultate posete ukrajinskog lidera SAD, ali i razmotriti niz pitanja iz bilateralnih odnosa. Među njima su nastavak vojne saradnje, kao i teme vezane za zajedničku istoriju koje su poslednjih godina izazivale nesuglasice između Varšave i Kijeva.

Medvedev: Zapad trenutno testira snagu Rusije, uvedeno oko 30.000 sankcija

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da zapadne zemlje trenutno testiraju snagu Rusije, uključujući i sa ekonomskog stanovišta, jer je protiv te zemlje uvedeno oko 30.000 sankcija.

"U suštini, testira se snaga naše zemlje. Testiraju njenu snagu u svakom smislu te reči. To uključuje i ekonomski, jer je broj sankcija uvedenih protiv Ruske Federacije prevelik", rekao je Medvedev na omladinskom obrazovnom forumu "Teritorija značenja" u Solnečnogorsku u Moskovskoj oblasti, prenosi RIA novosti.

Medvedev je ocenio da je preteran broj sankcija koje su uvedene protiv Rusije od početka rata u Ukrajini, koji je za Rusiju specijalna vojna operacija, i dodao je da nijedna druga zemlja nikada u istoriji nije videla tako nešto.

"Broj sankcija koje su uvedene protiv Ruske Federacije je zastrašujući, nijedna zemlja u svetu, niti u istoriji, nikada nije videla toliki broj sankcija, oko 30.000 je uvedeno. Osećamo politički pritisak sa svih strana", rekao je Medvedev.

Azerbejdžan pomaže Ukrajini u obnovi železničke infrastrukture

Uhapšena dvojica ukrajinskih vojnika jer su prebili nasmrt muškaca u Kijevu

Dvojica pripadnika ukrajinskih oružanih snaga uhapšena su zbog sumnje da su nasmrt pretukla 45-godišnjeg muškarca na magistralnom putu u Kijevu, saopštila je danas kijevska policija.

Telo muškarca pronašao je vozač kamiona za odvoz smeća u blizini pešačkog mosta, koji je pozvao policiju, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne.

Istraga je utvrdila da je prethodno između 45-godišnjeg stanovnika Kijeva i dvojice muškaraca pod dejstvom alkohola došlo do verbalnog sukoba koji je prerastao u fizički obračun. Prema navodima policije, osumnjičeni su žrtvu udarali rukama i nogama, a kada je pao na zemlju nastavili su da ga udaraju.

Muškarac je od zadobijenih povreda preminuo.

Zelenski razgovarao sa Makronom o poseti SAD

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je danas da je sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom razgovarao o rezultatima svoje posete Sjedinjenim Američkim Državama i izgledima za mirovni proces, i ponudio je pomoć u gašenju požara u toj zemlji.

"Na putu iz Vašingtona, razgovarao sam sa predsednikom Makronom. Obavestio sam Emanuela o detaljima sastanaka u Beloj kući i Senatu SAD i perspektivama koje sada postoje u diplomatiji. Moramo iskoristiti svaku priliku koja nas može približiti miru i koordinirali smo naše moguće korake. Hvala vam na spremnosti da pomognete i učinite sve neophodne napore", rekao je Zelenski u objavi na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Lavrov: "Situacija je opasna"

"Situacija je ozbiljna, ceo zapadni svet se okrenuo protiv Rusije", izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u intervjuu za ruske medije.

Jezivo upozorenje; Naoružaće ih Iran i Severna Koreja; Diže se 500.000 ljudi?

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio, u inetrvjuu za Aksios, da obaveštajni podaci kojima raspolaže Ukrajina ukazuju da Rusija nastavlja da dobija oružje iz Irana, kao i da se Moskva sprema na mobilizaciju 500.000 ljudi.

Zelenski: Kušner i Vitkof uskoro u Ukrajini

Zelenski izjavio da bi specijalni izaslanici predsednika Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof i Džared Kušner mogli da posete Kijev u naredne dve nedelje, kako bi razgovarali o nastavku mirovnih pregovora i bezbednosnoj situaciji u Ukrajini.

On je u intervjuu za Aksios izrazio želju da sa njima detaljno razgovara o mogućnostima za obnavljanje mirovnih pregovora sa Rusijom, ali i da izaslanici SAD iz prve ruke vide stanje u Ukrajini.

Zelenski je rekao da Vitkof i Kušner i dalje podržavaju ideju prekida vatre kako bi se otvorio prostor za diplomatiju, ali je ocenio da ruski predsednik Vladimir Putin nije spreman da obustavi borbe.

SBU: Na jednu od najvećih ruskih rafinerija smo poslali dronove

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) saopštila je da je izvela napad dronovima na infrastrukturu rafinerije “Lukoil - Permnjefteorgsintez” u Permskoj oblasti, jedne od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, udaljene više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice.

Kako je navedeno u saopštenju SBU, operacija je izvedena u okviru zadatka koji je postavio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, a čiji je cilj smanjenje vojno-ekonomskog potencijala Rusije.

Zelenski: Pogodili smo rusku rafineriju, logistički centar i vojne objekte

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage izvele nove napade na ruske objekte povezane sa podrškom i finansiranjem rata, ističući da je reč o rezultatima dugoročne kampanje sankcionog pritiska na Moskvu.

Zelenski je na Iksu naveo da su pogođeni rafinerija nafte i logistički centar u ruskoj Rjazanjskoj oblasti, udaljeni oko 360 kilometara od ukrajinske granice.

Prema njegovim rečima, pogođen je i objekat na privremeno okupiranom Krimu u kojem se nalaze brzi čamci ruske Crnomorske flote.

Ukrajinski predsednik dodao je da su izvedene akcije i protiv rafinerije nafte u Permskoj oblasti, kao i izvoznog terminala i vojnog preduzeća u Rostovskoj oblasti.

Ukrenergo: Četiri regiona bez struje zbog ruskih napada

Potrošači u četiri regiona Ukrajine od jutros su bez struje zbog ruskih napada, dok je više od 30 naselja u četiri regiona ostalo bez električne energije zbog lošeg vremena.

Kako javlja Ukrinform, to je saopštila kompanija NPK Ukrenergo na Fejsbuku.

"Kao rezultat ruskih napada na objekte energetske infrastrukture, potrošači u Donjeckoj, Harkovskoj, Zaporoškoj i Nikolajevskoj oblasti od jutros su ostali bez struje. Gde god bezbednosni uslovi dozvoljavaju, već su počeli radovi na hitnoj obnovi napajanja“, navodi se u saopštenju.

Pored toga, zbog nepovoljnih vremenskih uslova, više od 30 naselja u četiri regiona – Kijevskom, Zakarpatskom, Dnjepropetrovskom i Sumskom – od jutros je potpuno ili delimično bez struje.

"Ukrajina mora asimetričnim akcijama protiv Rusije"

Vršilac dužnosti šefa Službe državne bezbednosti Ukrajine Hmara izjavio je da ta zemlja ne može da ide "udarac za udarac“ kada se vojno suočava s Rusijom, već mora pažljivo da koristi resurse i deluje "asimetrično“.

On je u svom prvom intervjuu od kada je stupio na dužnost, koji je dao desničarskoj američkoj blogerki Lori Lumer u Kijevu, rekao da ima jasnu viziju o tome koje taktike bi mogle da se koriste kako bi ukrajinska vojna kampanja bila efikasnija, prenosi Rojters.

"Imam realnu sliku u glavi o tome šta se koristi, šta može da se koristi protiv neprijatelja i šta može da bude najefikasnije u budućnosti“, rekao je Hmara.

Prema njegovim rečima, upravljanje resursima i logistika ključni su deo planiranja, posebno u obezbeđivanju toga da jedinice imaju pri ruci opremu koja im je potrebna.

Moskva: Pogodili smo dva broda za prevoz oružja i vojne opreme u Odesi

Ruske oružane snage su dronovima pogodile dva broda za prevoz suvog tereta u moru istočno od Odese, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Kako se precizira u saopštenju, dronovi su oštetili dva teretna broda koji su isporučivali oružje i vojnu opremu u Odesu i Černomorsk, prenosi agencija Ria novosti. Ruske oružane snage su nastavile udare na ukrajinske luke i plovila koja koriste ukrajinske oružane snage. U luci Nikolajev pogođeni su vojni teretni objekti, dodaje se u saopštenju ruskog ministarstva. Navodi se i da su sistemi protivvazdušne odbrane uništili 295 ukrajinskih bespilotnih letelica iznad ruske teritorije tokom noći. "Tokom protekle noći, od 20 časova 28. jula do osam časova 29. jula, snage protivvazdušne odbrane na dužnosti presrele su i uništile 295 ukrajinskih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske oblasti, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, Čuvaške Republike, Republike Tatarstan i iznad voda Azovskog i Crnog mora", navodi se u saopštenju. Medvedev: Imamo ljudstvo za rat, nema mobilizacije Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da su potrebe ruske vojske za ljudstvom u potpunosti zadovoljene na osnovu rezultata iz prve polovine godine. "Ugovore o služenju vojnog roka u prvih šest meseci ove godine potpisalo je oko 200.000 ljudi", rekao je Medvedev, prenose Ria novosti. Prema njegovim rečima, ostvaren je dobar tempo popune jedinica bespilotnih sistema, u koje je primljeno oko 40.000 vojnika. Medvedev je dodao i da se u istom periodu više od 16.000 ruskih državljana dobrovoljno prijavilo za odlazak u zonu specijalne vojne operacije. "Posebno želim da naglasim da nema bilo kakve potrebe za mobilizacijom. To je laž neprijatelja, koji se sam suočava sa nedostatkom ljudstva i nema dovoljno ljudi za ratovanje", rekao je Medvedev. On je to izjavio na sednici Međuresorne komisije za popunu oružanih snaga, skrećući pažnju učesnicima da se na društvenim mrežama širi poruka da se ne čeka mobilizacija, već da se prijavljuje u vojsku za novac. Kako je naglasio zamenik predsednika Saveta bezbednosti, takve objave predstavljaju dezinformacije koje, kako ističe, finansira protivnička strana.

Gore skladište i rafinerija

Jedna grupa dronova pogodila je skladište najveće ruske internet trgovine Vajldberis u Rjazanju. Nakon udara na objektu je izbio veliki požar praćen jakim zadimljenjem.

Istovremeno je pogođena Rjazanjska rafinerija, na čijem području su takođe zabeleženi vatra i gust dim. Tačan obim štete i posledice po proizvodnju još nisu saopšteni.

Gubernator Rjazanjske oblasti Pavel Malkov potvrdio je da ruska protivvazdušna odbrana pokušava da odbije masovni napad na grad i da je na teritoriji jednog preduzeća izbio požar.

- U Rjazanju je u toku odbijanje masovnog napada bespilotnih letelica. Protivvazdušna odbrana dejstvuje. Na teritoriji jednog preduzeća izbio je požar, a operativne službe su na licu mesta - naveo je Malkov.

Nakon završetka vazdušne opasnosti potvrdio je požare na industrijskim lokacijama i saopštio da je hospitalizovano šest osoba. Prema njegovim rečima, njihovi životi nisu ugroženi.

Ruske vlasti nisu navele nazive pogođenih preduzeća, ali objavljeni snimci i njihova geolokacija potvrđuju da su požari izbili na području skladišta Vajldberisa i Rjazanjske rafinerije.

Rafinerija prerađuje pet odsto ruske nafte

Rjazanjska rafinerija, koja posluje u sastavu kompanije „Rosnjeft“, jedno je od najvećih postrojenja za preradu nafte u Rusiji. Njena projektovana godišnja snaga iznosi oko 17 miliona tona sirove nafte.

Postrojenje obezbeđuje približno pet odsto ukupne ruske prerade nafte i proizvodi benzin, dizel, avionsko gorivo, tečni gas i druge naftne derivate.

Rafinerija učestvuje i u snabdevanju ruske vojske, uključujući isporuke dizela i avionskog goriva. Zbog veličine postrojenja, svaki duži prekid proizvodnje može da pogodi rusko unutrašnje tržište i vojnu logistiku.

Nastavljena serija udara na Vajldberis

Napad u Rjazanju predstavlja nastavak serije udara na logističke objekte Vajldberisa širom Rusije.

Tokom napada na Koljedino u Moskovskoj oblasti 28. jula dron je dejstvom ruske protivvazdušne odbrane skrenut sa putanje, nakon čega je pogođeno susedno skladište logističke kompanije „3PL“, površine oko 18.000 kvadratnih metara. Najveći distributivni centar Vajldberisa nalazi se neposredno pored tog objekta.

Dronovi su 25. jula stigli i do logističkog kompleksa Vajldberisa u Jekaterinburgu, udaljenog približno 1.700 kilometara od granice sa Ukrajinom. Zaposleni su evakuisani, a nakon napada izbio je požar na parkingu ispred skladišta.

Najnoviji udar pokazuje da se napadi na Vajldberis nastavljaju, dok su u Rjazanju istovremeno gađani i logistički i naftni kapaciteti.