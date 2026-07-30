Četiri osobe, za koje policija tvrdi da su članovi visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, uhapšene su u akciji sprovedenoj u Herceg Novom i Nikšiću, dok je kod dvojice osumnjičenih pronađen arsenal oružja, eksplozivnih sredstava i opreme za prikriveno praćenje.

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je na konferenciji za novinare da su hapšenjem N.T. (49) i S.S. (40) iz Herceg Novog najverovatnije sprečena najteža krivična dela u obračunima organizovanih kriminalnih grupa.

„Količina pronađenog oružja i minsko-eksplozivnih sredstava upućuje na sumnju da su bili namenjeni za izvršenje najtežih krivičnih dela u obračunima organizovanih kriminalnih grupa, a njihova vrsta i obim ukazuju da je, po svemu sudeći, bilo planirano izvršenje više napada prema različitim metama. Zbog čega osnovano smatramo da smo ovim preventivno-represivnim aktivnostima osujetili namere kriminalnih struktura i sprečili izvršenje teških krivičnih dela“, rekao je Šćepanović.

On je naveo da su policijske aktivnosti sprovedene u koordinaciji Sektora za borbu protiv kriminala, regionalnih centara bezbednosti „Zapad“ i „Jug“, uz podršku drugih organizacionih jedinica Uprave policije.

Prema njegovim rečima, višemesečna operativna akcija dovela je do otkrivanja takozvanih „štek“ stanova u Herceg Novom, za koje policija sumnja da su ih koristila međunarodno tražena lica u bekstvu i pripadnici organizovanih kriminalnih grupa.

Prilikom pretresa pronađeni su snajperska puška sa optičkim nišanom obrisanog fabričkog broja, automatska puška sa okvirom, automatska puška Thompson, puška marke Winchester većeg kalibra bez fabričkog broja, ručni raketni bacač granata M80 „zolja“, elektronske detonatorske kapisle, delovi improvizovane eksplozivne naprave, kao i uređaji za prikriveno snimanje i druga elektronska oprema.

Šćepanović je dodao da su u prethodnih 48 časova, osim državljanina Severne Makedonije A.T., uhapšeni i N.M. iz Nikšića, zbog sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Govoreći o odbeglom Milošu Medenici, direktor Uprave policije rekao je da nema potvrdu medijskih navoda da se on krije u Hrvatskoj.

„Ja sam direktno stupio u kontakt sa predstavnicima organa za sprovođenje zakona i za sada nemamo informaciju da se to lice nalazi na teritoriji Hrvatske“, rekao je Šćepanović.

Miloš Medenica nalazi se u bekstvu od 28. januara 2026. godine, nakon što je nestao uoči objavljivanja prvostepene presude pred Višim sudom u Podgorici.

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