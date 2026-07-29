SKANDAL! Predsednik DNS Nenad Nešić obelodanio jezive informacije 

Monstrum Elfeta na slobodi! 

Elfeta Veseli, koja je kao pripadnica Armije BiH zverski usmrtila i masakrirala dečaka Slobodana Stojanovića, viđena kako šeta sarajevskom Ilidžom. Za stravičan zločin osuđena je na 13 godina robije, ali čak ni tu minimalnu kaznu nije odležala 

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Izjave bivše tužiteljke izazvale haos u opoziciji 

Jasmina pocepala blokadere 

Ćuta rekao da je Paunovićeva dno ljudske bede, plenumaši ga nazvali plaćenikom SNS 

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Stravične posledice toplotnih talasa u Evropi 

Reke presušuju, plovidba obustavljena 

Suša uništila 40 odsto useva suncokreta i kukuruza 

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Novi teror nad našim narodom na Kosovu i Metohiji 

Kurti udario na manastire 

 Organizovane pokloničke grupe s vernicima ubuduće neće moći da posećuju crkve ukoliko u pratnji nemaju turističkog vodiča s licencom takozvanog Kosova 

 

Milan Vasić nakon privođenja u Prizrenu 

Snajperima su mi branili da pevam 

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Saveti lekara za vrućine 

Izbacite alkohol, pijte 10 čaša vode 

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Katarina Živković 

Plačem kad nisam sa porodicom 