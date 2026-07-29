SKANDAL! Predsednik DNS Nenad Nešić obelodanio jezive informacije

Monstrum Elfeta na slobodi!

Elfeta Veseli, koja je kao pripadnica Armije BiH zverski usmrtila i masakrirala dečaka Slobodana Stojanovića, viđena kako šeta sarajevskom Ilidžom. Za stravičan zločin osuđena je na 13 godina robije, ali čak ni tu minimalnu kaznu nije odležala

-----------

Izjave bivše tužiteljke izazvale haos u opoziciji

Jasmina pocepala blokadere

Ćuta rekao da je Paunovićeva dno ljudske bede, plenumaši ga nazvali plaćenikom SNS

-----------

Stravične posledice toplotnih talasa u Evropi

Reke presušuju, plovidba obustavljena

Suša uništila 40 odsto useva suncokreta i kukuruza

-----------

Novi teror nad našim narodom na Kosovu i Metohiji

Kurti udario na manastire

Organizovane pokloničke grupe s vernicima ubuduće neće moći da posećuju crkve ukoliko u pratnji nemaju turističkog vodiča s licencom takozvanog Kosova

Milan Vasić nakon privođenja u Prizrenu

Snajperima su mi branili da pevam

------------

Saveti lekara za vrućine

Izbacite alkohol, pijte 10 čaša vode

-----------

Katarina Živković