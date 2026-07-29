SKANDAL! Predsednik DNS Nenad Nešić obelodanio jezive informacije
Monstrum Elfeta na slobodi!
Elfeta Veseli, koja je kao pripadnica Armije BiH zverski usmrtila i masakrirala dečaka Slobodana Stojanovića, viđena kako šeta sarajevskom Ilidžom. Za stravičan zločin osuđena je na 13 godina robije, ali čak ni tu minimalnu kaznu nije odležala
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