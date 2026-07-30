Nakon identifikacije žrtve utvrđeno je da je u Grčku doputovala preko Škotske, dok je njen mobilni telefon emitovao signal sve dok slučaj nije dospeo u javnost.

Misterija mobilnog telefona Britanke čije je telo pronađeno u koferu! Poslednji put se javila prijateljima tri dana pre nego što je pronađena mrtva

Grčka policija otvorila je novi krug istrage kako bi utvrdila kretanje britanske državljanke (38) čije je telo pronađeno u koferu u atinskom naselju Kipseli. Nakon identifikacije žrtve utvrđeno je da je u Grčku doputovala preko Škotske, dok je njen mobilni telefon emitovao signal sve dok slučaj nije dospeo u javnost.

Prema informacijama portala Protothema, žena je u Grčku stigla letom iz Edinburga, a ne sa Kipra kako se prvobitno spekulisalo, i boravila je u kući prijatelja. Isti izvori navode da je poslednji put razgovarala sa prijateljima 15. jula, tri dana pre nego što je njeno telo pronađeno u koferu.

Interpol pomogao u identifikaciji žrtve

Grčke vlasti uspele su da utvrde identitet žene zahvaljujući informacijama koje je policiji dostavila kancelarija Interpola u Vašingtonu. Britanka je ranije boravila u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je dala otiske prstiju, budući da osobe koje rade u toj zemlji moraju da ostave biometrijske podatke.

Žena je rođena u februaru 1988. godine, a istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li je na letu za Grčku putovala sa još jednom osobom. Odgovor na to pitanje očekuje se od avio-kompanije.

Nakon pronalaska tela, grčke vlasti uzele su otiske prstiju, ali se oni nisu nalazili u grčkoj bazi podataka. Važan trag predstavljale su i sportske pantalone sa oznakom jednog francuskog univerziteta koje je žena nosila.