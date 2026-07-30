Džudit Eva Barsi (10) bila je američka poznata dečja glumica. Karijeru je započela na televiziji, pojavljivajući se u reklamama i televizijskim serijama, kao i u filmu „Ajkula“ iz 1987. godine. Takođe je pozajmila glas slatkom dinosaurusu Dakija u crtanom filmu „Zemlja pre vremena“ i An-Mari u filmu „Svi psi idu u raj“, koji su prikazani nakon njene smrti. Ona i njena majka Marija ubijene su u julu 1988., a zločin je počinio njen rođeni otac Jožef Barsi. Ovaj zločin predstavlja jednu od najvećih tragedija koje su zadesile Holivud.

Kako je Džuditina karijera rasla, njen otac Jožef, alkoholičar, postajao je sve agresivniji i više puta je pretio da će ubiti sebe, svoju ženu i ćerku. Tri puta je hapšen zbog vožnje u pijanom stanju. Pre nego što je Džudit otišla da snima film „Ajkula“, Jožef joj je navodno držao nož na grlu i pretio da će je ubiti ako se ne vrati. U decembru 1986. godine, Marija je prijavila policiji njegove pretnje i fizičko nasilje nad njom. Nakon što policija nije pronašla fizičke znake zlostavljanja, odlučila je da ne podigne optužnicu protiv njega.

Njegovi incidenti su se nastaljali i nizali.



Mesecima pre ubistva, Barsi je navodno rekla prijateljima: „Plašim se da idem kući... Moj tata je jadan. Moj tata je svaki dan pijan i znam da želi da ubije moju majku.“

Kako se navodilo, 28. jula 1988. godine, Los Anđeles Tajms je objavio da su tri osobe pronađene mrtve i da je najverovatnije reč o dvostrukom ubistvu i samoubistvu. Ubrzo je utvrđeno da je reč o porodici mlade glumice. Jožef je pucao u Mariju u hodniku njihove kuće, a Džudit u njenom krevetu. Njegovo telo pronađeno je u garaži, gde se upucao.

BONUS VIDEO