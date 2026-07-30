Konrad Varzeha, putnik koji je obišao gotovo celu Evropu, kaže da je posle godina solo putovanja i obilaska čak 43 evropske prestonice pronašao grad koji ga je potpuno osvojio – Skoplje.

Omiljeno mesto u Evropi

Iako ističe da Rim ima posebnu energiju, a Varšava neverovatnu gastronomsku scenu, kaže da je glavni grad Severne Makedonije njegovo omiljeno mesto u Evropi.

„Kada bih morao da izaberem samo jedan grad, to bi bilo Skoplje“, kaže Konrad.

Za razliku od mnogih evropskih metropola, Skoplje još nije postalo masovna turistička destinacija. Upravo zato, smatra on, zadržalo je autentičan šarm koji mnogi gradovi izgube kada ih preplave posetioci.

Kada je prvi put stigao u Skoplje, nije imao velika očekivanja. Predgrađa ga nisu posebno impresionirala, ali se sve promenilo kada je stigao u centar grada.

Trg Makedonija, Kameni most i Stara čaršija ostavili su snažan utisak. Bele mermerne fasade, brojni spomenici, elegantni mostovi i uređene ulice učinili su da grad izgleda mnogo impresivnije nego što je očekivao.

Idealan grad za pešačenje

Jedna od najvećih prednosti Skoplja je to što je veoma pogodno za pešačenje. Ceo centar može da se obiđe za oko pola sata, a ukoliko ne želite da pešačite, javni prevoz je izuzetno povoljan.

Za svega osam do deset britanskih funti moguće je kupiti nedeljnu kartu koja uključuje i vožnju žičarom do Milenijumskog krsta, jednog od simbola grada.

Konrad kaže da se u Skoplju osećao veoma bezbedno, pa mu ni večernje šetnje nisu predstavljale problem.

Ni cene nisu visoke. Prema istraživanju kompanije Hoppa, krigla lokalnog piva košta nešto više od dve funte, što ovaj grad čini jednom od pristupačnijih evropskih prestonica.

Neotkrivena destinacija

Koliko je ova destinacija još uvek neotkrivena najbolje pokazuje jedna anegdota koju je čuo od lokalnog vodiča.

Naime, Skoplje je tek nedavno dobilo prve digitalne kamere za kontrolu brzine, a vodič se našalio da je jedini stanovnik grada koji još nije platio kaznu.

„Znate da mesto još nije postalo turistički hit kada lokalni vodič priča o kamerama za brzinu kao o gradskoj atrakciji“, kaže Konrad kroz osmeh. Dodaje i da nije neobično da na pojedinim putevima saobraćaj nakratko zaustave krave.

Osim samog grada, oduševila ga je i priroda u okolini.

Za dva dana moguće je obići glavne znamenitosti Skoplja, ali grad predstavlja odličnu polaznu tačku za istraživanje Severne Makedonije.

Prelepa okolna priroda

Na svega dvadesetak minuta vožnje nalazi se Kanjon Matka, jedno od najlepših prirodnih područja koje je posetio, okruženo planinama i pećinama.

Ni Ohridsko jezero nije daleko. Vožnja traje oko tri sata, a nagrada su kristalno čista voda i jedinstven ekosistem sa oko 200 endemskih biljnih i životinjskih vrsta.

Zbog položaja Severne Makedonije, iz Skoplja se za svega nekoliko sati automobilom može stići i do Kosova, Srbije, Grčke ili Albanije.

Posetiocima koji prvi put dolaze preporučuje da obilazak započnu na Trgu Makedonija, a zatim rezervišu neku od organizovanih tura.

Njegov savet je da izaberu najpovoljniju opciju, jer vodiči obilaze iste lokacije – Milenijumski krst, Staru čaršiju, stare crkve i Kanjon Matka – dok se ulaznice plaćaju zasebno, što je često jeftinije od skupljih paketa. Cene izleta počinju od oko 15 funti po osobi.

Jedno od najgostoljubivijih mesta

Za one koji žele da dožive grad van turističkih ruta, dovoljno je da se udalje svega nekoliko minuta od centra. Tamo nema suvenirnica ni gužve, već svakodnevni život lokalnog stanovništva.

„Svi koje smo sreli dočekali su nas sa osmehom. To je jedno od najgostoljubivijih mesta koje sam posetio“, zaključuje Konrad, prenosi Metro.