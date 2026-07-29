Zemljotres jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali povredio je najmanje 62 osobe, od kojih je šest zadobilo teške povrede, saopštile su lokalne vlasti, preneo je AP.

Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao dodatno da raste i još nije poznato koliko se ljudi vodi kao nestalo.

Među najteže pogođenim objektima je tržni centar Eon Mol u gradu Kašima, u kojem se u trenutku zemljotresa nalazilo nekoliko hiljada ljudi. Kompanija Aeon je saopštila da je oko 3.000 kupaca evakuisano na parking neposredno pre nego što je u drugom delu objekta došlo do eksplozije gasa, gde su se u tom trenutku još nalazili zaposleni.

Usled eksplozije i podrhtavanja tla urušio se drugi sprat tržnog centra, zarobivši više osoba.

Prema podacima kompanije Aeon, četiri osobe su poginule u tržnom centru, dok se tri i dalje vode kao nestale. Predsednik kompanije Akio Jošida izrazio je žaljenje zbog tragedije i uputio izvinjenje porodicama žrtava.

Na društvenim mrežama objavljeni su snimci na kojma se vidi zastrašujući momenat rušenja.

Na snimcima se vidi da su automobili u blizini prekriveni šutom i limom, a na mnogima su razbijena vetrobranska stakla.

Objavljeni su i snimci ljudi koji panično beže iz tržnog centra odmah nakon potresa, ali i oni na kojima se vidi kako se sve ljulja tokom zemljotresa.

U obližnjem gradu Jacuširo, urušavanje dimnjaka u fabrici kompanije Nippon Paper Industries usmrtilo je pet osoba.

Sedam ljudi je izvučeno iz ruševina, i veruje se da su još četiri osobe zarobljene. Posledice zemljotresa izazvale su i velike prekide u snabdevanju.

Bez električne energije ostalo je gotovo 34.900 domaćinstava, dok oko 15.000 nema pristup tekućoj vodi. Više od 8.800 stanovnika smešteno je u više od 400 prihvatnih centara, gde vlasti postavljaju dodatne izvore napajanja kako bi skloništa imala klimatizaciju zbog visokih temperatura. Snimci iz vazduha pokazuju da su čitava stambena naselja pretrpela velika razaranja, a pojedine kuće potpuno su sravnjene sa zemljom ili su se urušile u obližnje reke.

U akcijama potrage i spasavanja učestvuju pripadnici japanskih Snaga za samoodbranu, vatrogasci i druge spasilačke službe, kojima su se pridružili i timovi iz inostranstva.

Premijerka Sanae Takaiči rekla je da je spasavanje zarobljenih prioritet.

"Još ima ljudi koji čekaju da budu spaseni i ovo je trka s vremenom. Učinićemo sve da pronađemo i spasemo što više ljudi", rekla je Takaiči.

Ona je dodala da vlada priprema dopremanje hrane, vode i drugih potrepština u najteže pogođena područja i uputila je saučešće porodicama stradalih i apel stanovništvu da vodi računa o zdravlju zbog sparnog i toplog vremena.

Saobraćaj je i dalje delimično poremećen. Brzi vozovi ne saobraćaju ni danas, ali je rad aerodroma Aso Kumamoto nastavljen, iako su pojedine avio-kompanije iz predostrožnosti otkazale deo letova.

Prefekturu Kumamoto pogodio je razorni zemljotres i 2016. godine, kada je poginulo najmanje 50 ljudi. Japan se nalazi na jednom od seizmički najaktivnijih područja sveta i često je pogođen snažnim zemljotresima.