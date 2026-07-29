Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su K. Đ. (19) i N. D. (18) iz Pančeva zbog sumnje da su se bavili neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Pančevu, policija je pretresom stana i drugih prostorija u kojima su se nalazili osumnjičeni pronašla veću količinu različitih vrsta narkotika.

Tokom pretresa zaplenjeno je oko 723 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, oko 18 grama materije za koju se sumnja da je hašiš, kao i oko 10 grama praha za koji se sumnja da je kokain.

Pored droge, policijski službenici pronašli su i vagicu za precizno merenje, više mobilnih telefona, kao i novac u domaćim i stranim apoenima za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

U stanu je pronađen i gasni pištolj sa pripadajućim okvirom.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno im je zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Pančevu.

Istraga će utvrditi sve okolnosti ovog slučaja, kao i poreklo pronađene droge i novca.