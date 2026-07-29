Premijerka Japana Sanae Takaiči izjavila je danas da je potvrđena smrt 13 osoba nakon zemljotresa jačine 7,1 stepen po Rihterovoj skali koji je pogodio prefekturu Kumamoto na jugozapadu zemlje, dok se i dalje traga za nestalima nastavlja. Tokijska policija uputila je u pogođeno područje helikopter i osmočlani tim za hitne intervencije i spasavanje specijalizovan za reagovanje u katastrofama, preneo je Kjodo.

Posle zemljotresa došlo je i do eksplozije u tržnom centru u gradu Kašima, kojim upravlja grupa Aeon. Lokalne vlasti saopštile su da su dve žene poginule, jedna je pronađena bez svesti, dok je još pet osoba povređeno.

Pre urušavanja drugog sprata objekta evakuisano je oko 200 ljudi. Saobraćaj na liniji brzih vozova Šinkansen na ostrvu Kjušu i dalje je obustavljen, dok će tramvaji u gradu Kumamoto saobraćati smanjenom brzinom, uz upozorenje da bi usluga mogla da bude ponovo obustavljena u slučaju novih jačih potresa. Kompanije Japan Airlines i All Nippon Airways zbog zemljotresa su otkazale 11 letova.

Pojedina preduzeća u regionu privremeno su obustavila rad, a nekoliko hiljada domaćinstava ostalo je bez električne energije. Najpogođenija područja u prefekturi Kumamoto zabeležila su maksimalni intenzitet od sedam stepeni na japanskoj seizmičkoj skali, nakon što je zemljotres pogodio region u 16.27 časova po lokalnom vremenu.