Ana Brnabić je posle otvaranja vidikovca objasnila da je vidikovac sada ušao u ponudu Ekspa i istakla da je Ekspo čitava Srbija, a ne samo Beograd.

Ona je dodala i da će na inicijativu ministra finansija Siniše Malog, biti Ekspo karavan, kako bi se cela Srbija uvrstila u ponudu izložbe. Brnabić je rekla da se posle 60 godina ulaže u ovaj "junački" kraj Srbije, dodajući da je ovo njihova zajednička pobeda.

"Stvarno je neverovatno. Znate da ste nešto pokrenuli od ideje, projekata, planova, dozvola, finansiranja, upoznavanja sa ljudima, svih muka koje smo prošli. Evo, završili smo, i evo sad, kao što vidite, nema ptica koje će se zaletati u staklo, kao što smo slušali više od godinu dana. Nema slepih miševa koji će se zaletati u staklo. Nema nikakvih, nema nikakvih problema o kojima su oni pričali", rekla je ona novinarima.

Brnabić je citirala reči predsednika Aleksandra Vučića, koji je danas otvorio vidikovac, da nisu sagrađene kockarnice ni hoteli već ono što su se dogovorili sa Kablarcima, kako bi pokazali koliko je Srbija lepa.

"Ali ono što moram da kažem je da mi ponovo nećemo čuti 'izvinite'. Nećemo čuti 'izvinite što smo lagali'. Nećemo čuti 'izvinite što smo blokirali'. Nećemo čuti 'izvinite što je ovo uz ovu borbu trajalo tri godine' umesto da traje godinu dana. Dakle, dve godine su Kablarci izgubili. Izgubili su dve godine turizma, prihoda. Dve godine su izgubili da tu sertifikujemo domaćinstvo, da ljudi kad dođu mogu ovde da ostanu. Sve ono što će oživeti Kablare i što će zadržati ove porodice ovde, i što će svakako dovesti još ljudi u ovaj deo Srbije. I nikada nismo čuli 'izvinite'", naglasila je ona.

Važno je, kako je naglasila, da se vidi da neće odustati i da će se boriti, kao i da se vidi da je, kada su dobri projekti, najvažnija podrška naroda i ponovo zahvalila Kalbarcima što su odbranili i borili se za ovaj projekat. Na pitanje da je ovaj projekat pokrenut u vreme neke druge vlade da li bi bio toliko osporavan, Brnabić je rekla da takve situaciije nisu bile u prošlosti te nema iz čega da izvuče lekciju.

"Niko nikakve projekte nije pokretao do 2012. godine, ruku na srce. Tako da nije ni bilo potrebe da neko nešto blokira. Tako da ne znam ali znam samo da je cilj tog usporavanja Srbije potpuno sumanut. I da je neverovatno i unikatno da vi imate ovde, da li opoziciju, ove blokadere iz bivše vlasti, ove blokadere sa fakulteta ili kvazi fakulteta, koji se ponose time da će nešto da zaustave ili da će nešto da blokiraju", navela je Brnabić.

Ona je rekla da joj je neverovatno da neko misli da je uspeh blokirati ili sprečiti ostvarenje neke ideje.

"Ja se nadam, na kraju krajeva, da će svaki novi projekat i svaka radost i veselje, pre svega meštana, lokalaca, pokazati da je to besmisleno i da će tih blokada i tih usporavanja biti manje, i da će onda Srbija samim tim ići brže. Neće Srbija stati. Samo se radi o tome da li ćemo nešto moći još brže, ili ćemo više truda i energije ulagati na teorije zavere i na laži, i na pobijanje tih laži, umesto da završimo nešto i radimo opet nešto drugo", poručila je Brnabić.

Brnabić je naglasila da joj je današnji dan jedan od najlepših u političkoj karijeri s obzirom na to da je iz tog kraja, dodajući da ovim projektom nisu narušili prirodu, kako su to pojedini tvrdili da će biti.

"Zaista smo se trudili da sačuvamo sve i da uklopimo to u prirodni ambijent. Ali deca, tek kad dođu ovde, mogu da vide koliko je Srbija lepa, tek kad dođu ovde, mogu da nauče zašto treba da čuvamo prirodu. Neće učiti o tome ni iz centra Beograda, ni iz centra Čačka, ni iz centra Novog Sada, ni Niša, ni Kragujevca", ukazala je Brnabić i dodala da će deca tek kada dođu tamo znati zašto treba da čuvaju Srbiju.





Sednica Skupštine

Predsednica Narodne skupština Ana Brnabić danas je komentarišući sednicu parlamenta na kojoj se razmatrao predlog opozicije za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije ocenila da su to bila mučna tri dana, gora od političkog rijalitija.

"Ono što je neverovatno je što smo imali potpise 62 narodna poslanika da raspravljamo o nepoverenju Vladi, a za nepoverenje Vladi je glasalo 40 narodnih poslanika", rekla je Brnabić novinarima posle otvaranja vidikovca na Kablaru ukazujući da to govori o njihovoj ozbiljnosti i odgovornosti.

Potpisnici tog zahteva su, kako je ocenila Brnabić, samo želeli da prave politički rijaliti i ništa drugo, za čim, kako je dodala, nije bilo potrebe.

"I makar da smo razgovarali o konkretnoj Vladi, o konkretnim problemima, da ukažu na neke stvari koje su mogle da se rade bolje, ne. Čak nije bilo ni takve rasprave. Tako da, evo, 60 ih je tražilo, 40 je glasalo, 22 je nestalo u akciji", zaključila je ona.