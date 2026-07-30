Glavna zvezda snimka je zlatna retriverka Samer, koja je vlasnicu dočekala na način koji je mnoge ostavio bez reči.

Njena vlasnica objasnila je da je bila odsutna nedelju dana i da je želela da zabeleži trenutak ponovnog susreta sa ljubimicom, za koju kaže da je veoma emotivna.

Doček sa omiljenim ćebetom

Na snimku se vidi kako Samer prilazi vlasnici noseći svoje omiljeno ćebe u ustima. Dok joj prilazi, ispušta tihe zvuke koji podsećaju na jecaje, a zatim spušta glavu u njeno krilo i zatvara oči dok je vlasnica nežno mazi.

Dirljiv prizor brzo je osvojio društvene mreže, a mnogi su priznali da ih je video iskreno ganulo.

Komentari preplavili društvene mreže

Ispod objave nizali su se komentari korisnika koji nisu krili emocije.

Mnogi su napisali da upravo ovakvi trenuci pokazuju koliko su psi odani svojim vlasnicima i zašto ih nazivaju najboljim čovekovim prijateljima.

Posebnu pažnju privukao je detalj da retriverka od uzbuđenja nije ispuštala svoje omiljeno ćebe iz usta, što su mnogi ocenili kao preslatku naviku.

"Ne zaslužujemo ovakvu ljubav"

Brojni korisnici poručili su da ih je snimak potpuno raznežio.

Neki su u šali napisali da vlasnica više nikada ne bi trebalo da ostavlja svoju ljubimicu samu, dok su drugi istakli da ljudi često nisu svesni koliko su psi vezani za svoje porodice.

Ovaj kratak video još jednom je pokazao koliko snažna može biti veza između čoveka i njegovog psa i zašto ovakvi trenuci lako osvoje milione ljudi širom sveta.