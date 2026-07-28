Pripadnici Uprave granične policije i Policijske uprave u Subotici uhapsili su nemačkog državljanina I. O. (55) na graničnom prelazu Kelebija, nakon što je u njegovom vozilu pronađena veća količina materije nalik na marihuanu i veća suma novca.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, policija je tokom kontrole na ulazu u Srbiju najpre u ličnim stvarima osumnjičenog pronašla pet ručno motanih cigareta sa zelenom biljnom materijom nalik na marihuanu.

Nakon detaljnog pregleda kombi vozila, policijski službenici pronašli su, ispod sedišta vozača, tri paketa u kojima se nalazilo oko 1,2 kilograma biljne materije nalik na marihuanu.

Tom prilikom pronađeno je i 21.145 evra.

Kontrola na granici otkrila sumnjiv teret

Prema navodima policije, sumnja se da je I. O. izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Nakon hapšenja, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova.

On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici, koje će dalje postupati u ovom slučaju.